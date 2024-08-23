Рассекречены планы Британии и Франции начать войну против СССР в 1940-е

В начале 1940-х годов Англий и Франция планировали начать войну против СССР: страны приняли решение ударить из Финляндии и со стороны Кавказа. Об этом стало известно из рассекреченных архивов, опубликованных Президентской библиотекой.
«На последнем заседании высшего военного совета вынесено принципиальное решение начать военные действия против СССР. На основе этого решения для подготовки общественного мнения начата резкая антисоветская кампания во всех газетах», — писал народный комиссар внутренних дел (НКВД) СССР Лаврентий Берия наркому обороны СССР Клименту Ворошилову. Сообщение Берии также опубликовала Президентская библиотека
По словам главы НКВД, главной задачей Англия и Франция ставили захват Ленинграда. Это, по их мнению, должно было нанести сильный удар СССР. Кроме того, планировалось создать «национальное русское правительство» и объявить всеобщую мобилизацию белоэмигрантов.
Чтобы обосновать свой удар по СССР Англия и Франция готовили акцию с фейками. Они собирались выпустить сборник подтасованных материалов, в которых ответственность за события, приведшие ко Второй мировой войне, возлагалась бы на Советский Союз, а сами англичане и французы оказались бы невиновны. Однако планам Лондона и Парижа не удалось осуществиться. Из-за военных успехов Германии на западе Европы Англии и Франции стало не до войны с СССР.
Ранее ФСБ опубликовала архивные документы о подготовке Германией агрессии против СССР. Так, рассекреченные материалы свидетельствуют о том, как нацистская Германия скрывала свои намерения напасть на Советский Союз.
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