Российские войска взяли под контроль 50 населенных пунктов в Харьковской области. В Курщине продолжается операция по ликвидации подразделений украинской армии. Детальный обзор хода военных действий и актуальная карта спецоперации России на Украине представлены в материале URA.RU.
Харьковское направление
Идут бои в Волчанске, где ВСУ контратакуют. На липцовском направлении ВСУ дважды атаковали Глубокое с поддержкой танков, БТР-4Е и вертолета. Группировка «Север» сообщила о сбитом вертолете Ми-8.
По информации главы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталия Ганчева, российские войска контролируют около 50 населенных пунктов в регионе. Он отметил, что точное число сложно установить из-за многих поселков в «серой зоне». Ганчев сообщил о медленном, но уверенном продвижении российских войск. Также он упомянул, что Волчанск является опорным пунктом украинских сил, которые пытаются противостоять российским войскам, хотя те продолжают продвигаться на этом направлении.
В Харьковской области создана санитарная зона безопасности из-за атак ВСУ, включающая 14 населенных пунктов. Об этом также сообщил Виталий Ганчев, отметив возможное расширение зоны в будущем по поручению президента России Владимира Путина для защиты жилых районов от ударов.
Курское направление
В Курской области продолжаются ожесточенные бои за населенный пункт Черкасское Поречное, где ВС РФ отразили две атаки. ВСУ наращивают усилия по захвату Малой Локни, также идут столкновения в Русской Конопельке, Мартыновке, Русском Поречном, поселках Коренево, Александровка, Краснооктябрьское и Комаровка. Льгов подвергся обстрелам, что привело к повреждению инфраструктуры и жилых домов.
Экономист Джеффри Сакс заявил, что конфликт на Украине вступил в заключительную стадию после вторжения ВСУ в Курскую область. Он подчеркнул, что эта финальная фаза будет опасной и может привести к значительной эскалации. Сакс также отметил, что нестабильная политическая ситуация в США лишь усугубляет текущие события, и американское руководство не предлагает вразумительных решений.
Российские экипажи вертолета Ми-28НМ «Ночной охотник» уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области, сообщает Минобороны РФ. Удар был нанесен противотанковыми ракетами, все цели были уничтожены.
Покровское направление
Бои продолжаются в Гродовке и в районе Новогродовки. В Птичьем российские войска установили флаг в центре поселка и наступают на Калиново.
Южнодонецкое направление
Идут бои в районе Константиновки. Также боевые столкновения проходят вдоль автодороги, ведущей к Угледару.
Донецкое направление
Российские танкисты южной группы войск успешно уничтожают опорные пункты ВСУ под Донецком, действуя из закрытых позиций. Командир взвода с позывным «Зуйок» отметил, что военные эффективно проводят операции, передает Пятый канал.
Купянское направление
ВСУ в Песчаном, возле Купянска, испытывают проблемы со снабжением из-за ударов российских войск по их логистике и переправам, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Украинские военные пытаются восстанавливать переправы для ускорения доставки грузов на фронт.
Украинское командование начало отвод подразделений в районе Купянска после успешных действий российских войск. По словам Марочко, ВСУ оттягиваются к реке Оскол и Оскольскому водохранилищу для создания новых оборонительных рубежей. Российские силы укрепляют свои позиции в районе Песчаного для дальнейшего контроля территории.
Атаки ВСУ на другие российские регионы
За ночь ПВО России сбили семь украинских беспилотников. Четыре БПЛА были уничтожены над Белгородской областью и три над Курской. Об этом сообщили в Минобороны.
В Белгородской области город Шебекино стал целью обстрела со стороны ВСУ, в результате чего ранен мирный житель. На территории ДНР при атаках украинской артиллерии на Донецк пострадали две семьи, проживающие в многоквартирном доме. Кроме того, в частном жилом доме серьезные травмы получил мужчина. В Горловке, в результате применения противником ствольной артиллерии, пострадали женщина и девочка, а также несколько мужчин, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
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