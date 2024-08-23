Российские войска контролируют 50 населенных пунктов в Харьковской области: карта СВО на 23 августа

ВС РФ установили контроль над 50 населенными пунктами в Харьковской области
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Российские войска создали санитарную зону в Харьковской области
Российские войска создали санитарную зону в Харьковской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска взяли под контроль 50 населенных пунктов в Харьковской области. В Курщине продолжается операция по ликвидации подразделений украинской армии. Детальный обзор хода военных действий и актуальная карта спецоперации России на Украине представлены в материале URA.RU.

Условные обозначения
Условные обозначения
Фото:

Харьковское направление

Идут бои в Волчанске, где ВСУ контратакуют. На липцовском направлении ВСУ дважды атаковали Глубокое с поддержкой танков, БТР-4Е и вертолета. Группировка «Север» сообщила о сбитом вертолете Ми-8.

По информации главы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталия Ганчева, российские войска контролируют около 50 населенных пунктов в регионе. Он отметил, что точное число сложно установить из-за многих поселков в «серой зоне». Ганчев сообщил о медленном, но уверенном продвижении российских войск. Также он упомянул, что Волчанск является опорным пунктом украинских сил, которые пытаются противостоять российским войскам, хотя те продолжают продвигаться на этом направлении.

В Харьковской области создана санитарная зона безопасности из-за атак ВСУ, включающая 14 населенных пунктов. Об этом также сообщил Виталий Ганчев, отметив возможное расширение зоны в будущем по поручению президента России Владимира Путина для защиты жилых районов от ударов.

Курское направление

В Курской области продолжаются ожесточенные бои за населенный пункт Черкасское Поречное, где ВС РФ отразили две атаки. ВСУ наращивают усилия по захвату Малой Локни, также идут столкновения в Русской Конопельке, Мартыновке, Русском Поречном, поселках Коренево, Александровка, Краснооктябрьское и Комаровка. Льгов подвергся обстрелам, что привело к повреждению инфраструктуры и жилых домов.

Экономист Джеффри Сакс заявил, что конфликт на Украине вступил в заключительную стадию после вторжения ВСУ в Курскую область. Он подчеркнул, что эта финальная фаза будет опасной и может привести к значительной эскалации. Сакс также отметил, что нестабильная политическая ситуация в США лишь усугубляет текущие события, и американское руководство не предлагает вразумительных решений.

Российские экипажи вертолета Ми-28НМ «Ночной охотник» уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области, сообщает Минобороны РФ. Удар был нанесен противотанковыми ракетами, все цели были уничтожены.

Покровское направление

Бои продолжаются в Гродовке и в районе Новогродовки. В Птичьем российские войска установили флаг в центре поселка и наступают на Калиново.

Южнодонецкое направление

Идут бои в районе Константиновки. Также боевые столкновения проходят вдоль автодороги, ведущей к Угледару.

Донецкое направление

Российские танкисты южной группы войск успешно уничтожают опорные пункты ВСУ под Донецком, действуя из закрытых позиций. Командир взвода с позывным «Зуйок» отметил, что военные эффективно проводят операции, передает Пятый канал.

Купянское направление

ВСУ в Песчаном, возле Купянска, испытывают проблемы со снабжением из-за ударов российских войск по их логистике и переправам, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Украинские военные пытаются восстанавливать переправы для ускорения доставки грузов на фронт.

Украинское командование начало отвод подразделений в районе Купянска после успешных действий российских войск. По словам Марочко, ВСУ оттягиваются к реке Оскол и Оскольскому водохранилищу для создания новых оборонительных рубежей. Российские силы укрепляют свои позиции в районе Песчаного для дальнейшего контроля территории.

Атаки ВСУ на другие российские регионы

За ночь ПВО России сбили семь украинских беспилотников. Четыре БПЛА были уничтожены над Белгородской областью и три над Курской. Об этом сообщили в Минобороны.

В Белгородской области город Шебекино стал целью обстрела со стороны ВСУ, в результате чего ранен мирный житель. На территории ДНР при атаках украинской артиллерии на Донецк пострадали две семьи, проживающие в многоквартирном доме. Кроме того, в частном жилом доме серьезные травмы получил мужчина. В Горловке, в результате применения противником ствольной артиллерии, пострадали женщина и девочка, а также несколько мужчин, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

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Российские войска взяли под контроль 50 населенных пунктов в Харьковской области. В Курщине продолжается операция по ликвидации подразделений украинской армии. Детальный обзор хода военных действий и актуальная карта спецоперации России на Украине представлены в материале URA.RU. Харьковское направление Идут бои в Волчанске, где ВСУ контратакуют. На липцовском направлении ВСУ дважды атаковали Глубокое с поддержкой танков, БТР-4Е и вертолета. Группировка «Север» сообщила о сбитом вертолете Ми-8. По информации главы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталия Ганчева, российские войска контролируют около 50 населенных пунктов в регионе. Он отметил, что точное число сложно установить из-за многих поселков в «серой зоне». Ганчев сообщил о медленном, но уверенном продвижении российских войск. Также он упомянул, что Волчанск является опорным пунктом украинских сил, которые пытаются противостоять российским войскам, хотя те продолжают продвигаться на этом направлении. В Харьковской области создана санитарная зона безопасности из-за атак ВСУ, включающая 14 населенных пунктов. Об этом также сообщил Виталий Ганчев, отметив возможное расширение зоны в будущем по поручению президента России Владимира Путина для защиты жилых районов от ударов. Курское направление В Курской области продолжаются ожесточенные бои за населенный пункт Черкасское Поречное, где ВС РФ отразили две атаки. ВСУ наращивают усилия по захвату Малой Локни, также идут столкновения в Русской Конопельке, Мартыновке, Русском Поречном, поселках Коренево, Александровка, Краснооктябрьское и Комаровка. Льгов подвергся обстрелам, что привело к повреждению инфраструктуры и жилых домов. Экономист Джеффри Сакс заявил, что конфликт на Украине вступил в заключительную стадию после вторжения ВСУ в Курскую область. Он подчеркнул, что эта финальная фаза будет опасной и может привести к значительной эскалации. Сакс также отметил, что нестабильная политическая ситуация в США лишь усугубляет текущие события, и американское руководство не предлагает вразумительных решений. Российские экипажи вертолета Ми-28НМ «Ночной охотник» уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области, сообщает Минобороны РФ. Удар был нанесен противотанковыми ракетами, все цели были уничтожены. Покровское направление Бои продолжаются в Гродовке и в районе Новогродовки. В Птичьем российские войска установили флаг в центре поселка и наступают на Калиново. Южнодонецкое направление Идут бои в районе Константиновки. Также боевые столкновения проходят вдоль автодороги, ведущей к Угледару. Донецкое направление Российские танкисты южной группы войск успешно уничтожают опорные пункты ВСУ под Донецком, действуя из закрытых позиций. Командир взвода с позывным «Зуйок» отметил, что военные эффективно проводят операции, передает Пятый канал. Купянское направление ВСУ в Песчаном, возле Купянска, испытывают проблемы со снабжением из-за ударов российских войск по их логистике и переправам, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Украинские военные пытаются восстанавливать переправы для ускорения доставки грузов на фронт. Украинское командование начало отвод подразделений в районе Купянска после успешных действий российских войск. По словам Марочко, ВСУ оттягиваются к реке Оскол и Оскольскому водохранилищу для создания новых оборонительных рубежей. Российские силы укрепляют свои позиции в районе Песчаного для дальнейшего контроля территории. Атаки ВСУ на другие российские регионы За ночь ПВО России сбили семь украинских беспилотников. Четыре БПЛА были уничтожены над Белгородской областью и три над Курской. Об этом сообщили в Минобороны. В Белгородской области город Шебекино стал целью обстрела со стороны ВСУ, в результате чего ранен мирный житель. На территории ДНР при атаках украинской артиллерии на Донецк пострадали две семьи, проживающие в многоквартирном доме. Кроме того, в частном жилом доме серьезные травмы получил мужчина. В Горловке, в результате применения противником ствольной артиллерии, пострадали женщина и девочка, а также несколько мужчин, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
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