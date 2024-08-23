Байден созвонился с Зеленским

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, во время которого рассказал о содержании нового пакета военной помощи. Об этом сообщили в Белом доме.
«Президент Джо Байден позвонил Владимиру Зеленскому, поздравив его с предстоящим днем независимости Украины. Также он рассказал о содержании нового пакета помощи», — написал в соцсети X (бывший Twitter) представитель совета президента США по нацбезопасности.
Сообщалось, что Пентагон отправит пакет военной помощи Украине на 125 миллионов долларов. В него войдут ракеты для систем ПВО, боеприпасы для HIMARS и другое оборудование. Поставка будет осуществляться со складов Пентагона, а решение о помощи было принято Байденом.
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