23 августа 2024

Байден созвонился с Зеленским

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джо Байден, stock
Джо Байден поздравил Владимира Зеленского с днем независимости Украины Фото:

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, во время которого рассказал о содержании нового пакета военной помощи. Об этом сообщили в Белом доме.

«Президент Джо Байден позвонил Владимиру Зеленскому, поздравив его с предстоящим днем независимости Украины. Также он рассказал о содержании нового пакета помощи», — написал в соцсети X (бывший Twitter) представитель совета президента США по нацбезопасности.

Сообщалось, что Пентагон отправит пакет военной помощи Украине на 125 миллионов долларов. В него войдут ракеты для систем ПВО, боеприпасы для HIMARS и другое оборудование. Поставка будет осуществляться со складов Пентагона, а решение о помощи было принято Байденом.

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Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, во время которого рассказал о содержании нового пакета военной помощи. Об этом сообщили в Белом доме. «Президент Джо Байден позвонил Владимиру Зеленскому, поздравив его с предстоящим днем независимости Украины. Также он рассказал о содержании нового пакета помощи», — написал в соцсети X (бывший Twitter) представитель совета президента США по нацбезопасности. Сообщалось, что Пентагон отправит пакет военной помощи Украине на 125 миллионов долларов. В него войдут ракеты для систем ПВО, боеприпасы для HIMARS и другое оборудование. Поставка будет осуществляться со складов Пентагона, а решение о помощи было принято Байденом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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