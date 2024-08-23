В Госдуме предложили выдворять мигрантов с судимостью

В Госдуму внесут инициативу о выдворении мигрантов с судимостью

24 августа 2024 в 02:00 Размер текста - 17 +

В Госдуме призывают ужесточить закон, касающийся мигрантов Фото: Илья Московец © URA.RU В Госдуму внесут инициатива, предусматривающую выдворение из России мигрантов с судимостью, включая снятую или погашенную. Об заявила заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Сардана Авксентьева из партии «Новые люди». «Считаю, что абсолютно все мигранты, имеющие судимость, в том числе, снятую или погашенную, должны быть выдворены из страны без права на въезд и лишены разрешения на временное проживание и вида на жительство. Такую инициативу внесем на следующей неделе», — сообщила Авксентьева в своем telegram-канале. Авксентьева подчеркнула, что текущее законодательство запрещает въезд в РФ иностранцам с неснятой или непогашенной судимостью за умышленные преступления, но после погашения судимости они могут свободно въехать в страну. Парламентарий также выразила мнение о необходимости борьбы с исламским радикализмом и указала на необходимость пересмотра Жилищного кодекса относительно создания «молельных домов». Ранее профильная правительственная комиссия одобрила поправки к законопроекту, который касается борьбы с фиктивными браками при получении иностранцами разрешения на временное проживание (РВП) в России. Ожидается, что закон вступит в силу через 90 дней после дня его официального опубликования, пишет «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Госдуму внесут инициатива, предусматривающую выдворение из России мигрантов с судимостью, включая снятую или погашенную. Об заявила заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Сардана Авксентьева из партии «Новые люди». «Считаю, что абсолютно все мигранты, имеющие судимость, в том числе, снятую или погашенную, должны быть выдворены из страны без права на въезд и лишены разрешения на временное проживание и вида на жительство. Такую инициативу внесем на следующей неделе», — сообщила Авксентьева в своем telegram-канале. Авксентьева подчеркнула, что текущее законодательство запрещает въезд в РФ иностранцам с неснятой или непогашенной судимостью за умышленные преступления, но после погашения судимости они могут свободно въехать в страну. Парламентарий также выразила мнение о необходимости борьбы с исламским радикализмом и указала на необходимость пересмотра Жилищного кодекса относительно создания «молельных домов». Ранее профильная правительственная комиссия одобрила поправки к законопроекту, который касается борьбы с фиктивными браками при получении иностранцами разрешения на временное проживание (РВП) в России. Ожидается, что закон вступит в силу через 90 дней после дня его официального опубликования, пишет «Царьград».