23 августа 2024

В Госдуме предложили выдворять мигрантов с судимостью

В Госдуму внесут инициативу о выдворении мигрантов с судимостью
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Бубнов на объектах. Екатеринбург , мигранты, ремонт дороги
В Госдуме призывают ужесточить закон, касающийся мигрантов Фото:

В Госдуму внесут инициатива, предусматривающую выдворение из России мигрантов с судимостью, включая снятую или погашенную. Об заявила заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Сардана Авксентьева из партии «Новые люди».

«Считаю, что абсолютно все мигранты, имеющие судимость, в том числе, снятую или погашенную, должны быть выдворены из страны без права на въезд и лишены разрешения на временное проживание и вида на жительство. Такую инициативу внесем на следующей неделе», — сообщила Авксентьева в своем telegram-канале.

Авксентьева подчеркнула, что текущее законодательство запрещает въезд в РФ иностранцам с неснятой или непогашенной судимостью за умышленные преступления, но после погашения судимости они могут свободно въехать в страну. Парламентарий также выразила мнение о необходимости борьбы с исламским радикализмом и указала на необходимость пересмотра Жилищного кодекса относительно создания «молельных домов».

Ранее профильная правительственная комиссия одобрила поправки к законопроекту, который касается борьбы с фиктивными браками при получении иностранцами разрешения на временное проживание (РВП) в России. Ожидается, что закон вступит в силу через 90 дней после дня его официального опубликования, пишет «Царьград».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Госдуму внесут инициатива, предусматривающую выдворение из России мигрантов с судимостью, включая снятую или погашенную. Об заявила заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Сардана Авксентьева из партии «Новые люди». «Считаю, что абсолютно все мигранты, имеющие судимость, в том числе, снятую или погашенную, должны быть выдворены из страны без права на въезд и лишены разрешения на временное проживание и вида на жительство. Такую инициативу внесем на следующей неделе», — сообщила Авксентьева в своем telegram-канале. Авксентьева подчеркнула, что текущее законодательство запрещает въезд в РФ иностранцам с неснятой или непогашенной судимостью за умышленные преступления, но после погашения судимости они могут свободно въехать в страну. Парламентарий также выразила мнение о необходимости борьбы с исламским радикализмом и указала на необходимость пересмотра Жилищного кодекса относительно создания «молельных домов». Ранее профильная правительственная комиссия одобрила поправки к законопроекту, который касается борьбы с фиктивными браками при получении иностранцами разрешения на временное проживание (РВП) в России. Ожидается, что закон вступит в силу через 90 дней после дня его официального опубликования, пишет «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...