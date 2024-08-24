Интервальное голодание: какие напитки можно употреблять, чтобы похудеть

Во время интервального голодания важно обращать внимание не только на еду, но и на напитки. Некоторые из них могут ускорить метаболизм и снизить аппетит. Об этом сообщает издание Healthshots.
«Лимонная вода, черный кофе и зеленый чай являются примерами напитков, которые можно употреблять во время интервального голодания», — пишет издание. Лимонная вода помогает снизить аппетит и обладает мочегонным эффектом, черный кофе стимулирует расщепление жиров, а зеленый чай богат антиоксидантами и способствует улучшению метаболизма.
Другие полезные напитки, такие как травяные чаи, газированная вода, яблочный уксус и вода с семенами фенхеля и тмина, также могут быть включены в рацион во время интервального голодания. Они не только поддерживают организм во время поста, но и способствуют улучшению пищеварения и могут обладать противовоспалительными свойствами, говорится в материале.
Ранее ученые из Массачусетского технологического института рассказали о риске заболевания раком толстой кишки из-за интервального голодания. В исследовании также проводился тест мышечных тканей, в ходе которого было выявлено, что при интервальном голодании значительно повышался риск образования предраковых опухолей.
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