Интервальное голодание: какие напитки можно употреблять, чтобы похудеть

Питье черного кофе во время интервального голодания улучшает пищеварение
© Служба новостей «URA.RU»
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Травяные чаи и газированная вода поддерживают организм во время интервального голодания
Травяные чаи и газированная вода поддерживают организм во время интервального голодания Фото:

Во время интервального голодания важно обращать внимание не только на еду, но и на напитки. Некоторые из них могут ускорить метаболизм и снизить аппетит. Об этом сообщает издание Healthshots.

«Лимонная вода, черный кофе и зеленый чай являются примерами напитков, которые можно употреблять во время интервального голодания», — пишет издание. Лимонная вода помогает снизить аппетит и обладает мочегонным эффектом, черный кофе стимулирует расщепление жиров, а зеленый чай богат антиоксидантами и способствует улучшению метаболизма.

Другие полезные напитки, такие как травяные чаи, газированная вода, яблочный уксус и вода с семенами фенхеля и тмина, также могут быть включены в рацион во время интервального голодания. Они не только поддерживают организм во время поста, но и способствуют улучшению пищеварения и могут обладать противовоспалительными свойствами, говорится в материале.

Ранее ученые из Массачусетского технологического института рассказали о риске заболевания раком толстой кишки из-за интервального голодания. В исследовании также проводился тест мышечных тканей, в ходе которого было выявлено, что при интервальном голодании значительно повышался риск образования предраковых опухолей.

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Во время интервального голодания важно обращать внимание не только на еду, но и на напитки. Некоторые из них могут ускорить метаболизм и снизить аппетит. Об этом сообщает издание Healthshots. «Лимонная вода, черный кофе и зеленый чай являются примерами напитков, которые можно употреблять во время интервального голодания», — пишет издание. Лимонная вода помогает снизить аппетит и обладает мочегонным эффектом, черный кофе стимулирует расщепление жиров, а зеленый чай богат антиоксидантами и способствует улучшению метаболизма. Другие полезные напитки, такие как травяные чаи, газированная вода, яблочный уксус и вода с семенами фенхеля и тмина, также могут быть включены в рацион во время интервального голодания. Они не только поддерживают организм во время поста, но и способствуют улучшению пищеварения и могут обладать противовоспалительными свойствами, говорится в материале. Ранее ученые из Массачусетского технологического института рассказали о риске заболевания раком толстой кишки из-за интервального голодания. В исследовании также проводился тест мышечных тканей, в ходе которого было выявлено, что при интервальном голодании значительно повышался риск образования предраковых опухолей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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