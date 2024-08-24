Шуфутинский поднял ценник на выступления на полмиллиона перед 3 сентября

Российский шансонье Михаил Шуфутинский каждый год перед 3 сентября увеличивает стоимость своих выступлений на частных корпоративах. Сейчас послушать вживую голос эстрадного певца в начале сентября обойдется в три миллиона рублей.
«Михаил Шуфутинский поднимает ценник на выступление на полмиллиона перед каждым 3 сентября. В этом году перевернуть календарь под голос шансонье стоит три миллиона рублей», — пишет telegram-канал Shot. Еще в два года назад 45-минутный корпоратив стоил два миллиона рублей.
В райдере артиста нет особых изысков: он просит лишь бутылку односолодового виски Macallan возрастом 12 лет и две бутылки белого сухого вина. Важно отметить, что заказать выступление Шуфутинского с его знаменитым хитом «3 сентября» в сам этот день невозможно, поскольку певец дает концерт в Кремле.
Песня «3 сентября» занимает особое место в творчестве Михаила Шуфутинского. Она уже более 30 лет является неизменным символом начала осени. В июне этого года стало известно, что сам Шуфутинский сыграет в комедии «Третье сентября» про временную петлю, пишет «Национальная служба новостей».
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