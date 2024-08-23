Путин накажет Киев за Курск, Россия не будет договариваться с США: главные заявления посла Антонова

Антонов: Киеву не удастся создать какую-либо буферную зону на территории России

23 августа 2024 в 09:11 Размер текста - 17 +

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что создание буферной зоны в Курской области невозможно Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Создания буферной зоны на территории Курской области не произойдет. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, за вторжение на территорию РФ Украина понесет суровое наказание. Он также отметил, что российские власти не планируют проводить переговоры с американцами из-за постоянного вранья с их стороны. Другие заявления посла Антонова — в материале URA.RU. Буферной зоны в Курской области не будет Создание буферной зоны на территории Курской области, куда вторглись украинские ДРГ 6 августа, невозможно. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью для передачи «Большая игра с Дмитрием Саймсом» на Первом канале. Киев ожидает суровое наказание Украина понесет суровое наказание за вылазку ВСУ в Курской области, заявил Антонов. Он твердо уверен, что президент РФ Владимир Путин уже принял такое решение. Переговоры с США о вылазке в Курскую область По словам Антонова, переговоров с американской стороной по поводу вылазки ВСУ в Курскую область не было. Он заявил, что обсуждения по этому вопросу нужно прекратить. В Киеве все делают по отмашке из США Посол России заявил, что все боевые действия на фронте Киев совершает по разрешению США. Он заявил, что на Украине «не посмели бы пальцем пошевелить, направить автомат в нашу сторону, не имея на то согласия из Вашингтона». Он убежден, что в власти Америки знают о каждом шаге Украине, в том числе о вторжении в Курскую область. Вашингтону выгодно вторжение ВСУ в Курскую область Анатолий Антонов заявил, что США могли по «одному щелчку пальцев» остановить атаки ВСУ в Курской области, но им выгодно этого не делать. По его словам, США добиваются истощения России, чтобы стать единственным лидером на политической арене. Он убежден, что американцы борются за то, чтобы сохранить однополярный мир, в котором они «руководят Вселенной». США снимет все ограничения на использование американского оружия Дипломат Антонов отметил, что все заявления США о запрете использования дальнобойных систем для ударов по российской территории являются мнимыми. В действительности они готовят почву для того, чтобы в определенный момент просто снять все ограничения, подчеркнул политик. Россия не будет «бегать за американцами» Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Россия не собирается «бегать за американцами» с целью обсуждения вопросов по Украине. Он также подчеркнул, что российская сторона готова рассмотреть предложения по переговорам с США, однако они пока не поступали. Россия не будет договариваться с США По словам Антонова, российские власти не планируют проводить переговоры с американцами из-за постоянного вранья с их стороны. Он также отметил, что заявления США об отсутствии информации о вторжении Украины в Курск также являются ложными. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Создания буферной зоны на территории Курской области не произойдет. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, за вторжение на территорию РФ Украина понесет суровое наказание. Он также отметил, что российские власти не планируют проводить переговоры с американцами из-за постоянного вранья с их стороны. Другие заявления посла Антонова — в материале URA.RU. Создание буферной зоны на территории Курской области, куда вторглись украинские ДРГ 6 августа, невозможно. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью для передачи «Большая игра с Дмитрием Саймсом» на Первом канале. Украина понесет суровое наказание за вылазку ВСУ в Курской области, заявил Антонов. Он твердо уверен, что президент РФ Владимир Путин уже принял такое решение. По словам Антонова, переговоров с американской стороной по поводу вылазки ВСУ в Курскую область не было. Он заявил, что обсуждения по этому вопросу нужно прекратить. Посол России заявил, что все боевые действия на фронте Киев совершает по разрешению США. Он заявил, что на Украине «не посмели бы пальцем пошевелить, направить автомат в нашу сторону, не имея на то согласия из Вашингтона». Он убежден, что в власти Америки знают о каждом шаге Украине, в том числе о вторжении в Курскую область. Анатолий Антонов заявил, что США могли по «одному щелчку пальцев» остановить атаки ВСУ в Курской области, но им выгодно этого не делать. По его словам, США добиваются истощения России, чтобы стать единственным лидером на политической арене. Он убежден, что американцы борются за то, чтобы сохранить однополярный мир, в котором они «руководят Вселенной». Дипломат Антонов отметил, что все заявления США о запрете использования дальнобойных систем для ударов по российской территории являются мнимыми. В действительности они готовят почву для того, чтобы в определенный момент просто снять все ограничения, подчеркнул политик. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Россия не собирается «бегать за американцами» с целью обсуждения вопросов по Украине. Он также подчеркнул, что российская сторона готова рассмотреть предложения по переговорам с США, однако они пока не поступали. По словам Антонова, российские власти не планируют проводить переговоры с американцами из-за постоянного вранья с их стороны. Он также отметил, что заявления США об отсутствии информации о вторжении Украины в Курск также являются ложными.