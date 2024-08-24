Врач объяснил, как распознать симптомы оспы обезьян

Врач Осипов предупредил о риске распространения оспы обезьян
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оспу обезьян тяжело переносят дети до четырех лет и лица с хроническими заболеваниями
Оспу обезьян тяжело переносят дети до четырех лет и лица с хроническими заболеваниями Фото:

Оспа обезьян может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем и может сопровождаться высокой температурой, кашлем и обильными высыпаниями. Об этом сообщил заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

«Заболевание протекает с высокой температурой до 40 градусов, болью суставов, увеличением лимфоузлов, кашлем, обильными высыпаниями. Возможно осложнение в виде поражения сердца и головного мозга», — заявил Осипов интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Особенно тяжело заболевание переносят дети до четырех лет и люди с хроническими заболеваниями.

Врач подчеркнул, что в России существует риск появления оспы обезьян из-за возможности заноса инфекции из других стран. Однако он также отметил, что заболевание обычно поддается лечению, продолжительность которого составляет две-три недели. По данным Центра имени Гамалеи, В России была разработана вакцина против оспы обезьян и лекарственный препарат, но они пока не введены в гражданский оборот.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила об эпидемии оспы обезьян. По сообщениям Роспотребнадзора, в России отсутствует угроза распространения вируса. На границе страны усилен карантинный контроль. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Оспа обезьян может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем и может сопровождаться высокой температурой, кашлем и обильными высыпаниями. Об этом сообщил заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов. «Заболевание протекает с высокой температурой до 40 градусов, болью суставов, увеличением лимфоузлов, кашлем, обильными высыпаниями. Возможно осложнение в виде поражения сердца и головного мозга», — заявил Осипов интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Особенно тяжело заболевание переносят дети до четырех лет и люди с хроническими заболеваниями. Врач подчеркнул, что в России существует риск появления оспы обезьян из-за возможности заноса инфекции из других стран. Однако он также отметил, что заболевание обычно поддается лечению, продолжительность которого составляет две-три недели. По данным Центра имени Гамалеи, В России была разработана вакцина против оспы обезьян и лекарственный препарат, но они пока не введены в гражданский оборот. Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила об эпидемии оспы обезьян. По сообщениям Роспотребнадзора, в России отсутствует угроза распространения вируса. На границе страны усилен карантинный контроль. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...