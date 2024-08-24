Врач объяснил, как распознать симптомы оспы обезьян

Оспа обезьян может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем и может сопровождаться высокой температурой, кашлем и обильными высыпаниями. Об этом сообщил заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.
«Заболевание протекает с высокой температурой до 40 градусов, болью суставов, увеличением лимфоузлов, кашлем, обильными высыпаниями. Возможно осложнение в виде поражения сердца и головного мозга», — заявил Осипов интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Особенно тяжело заболевание переносят дети до четырех лет и люди с хроническими заболеваниями.
Врач подчеркнул, что в России существует риск появления оспы обезьян из-за возможности заноса инфекции из других стран. Однако он также отметил, что заболевание обычно поддается лечению, продолжительность которого составляет две-три недели. По данным Центра имени Гамалеи, В России была разработана вакцина против оспы обезьян и лекарственный препарат, но они пока не введены в гражданский оборот.
Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила об эпидемии оспы обезьян. По сообщениям Роспотребнадзора, в России отсутствует угроза распространения вируса. На границе страны усилен карантинный контроль.
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