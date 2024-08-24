«О.Н.»: житель Улан-Удэ насиловал умственно-отсталую и ушел на СВО, чтобы избежать наказания

В Бурятии тренер насиловал девушку-инвалида с ДЦП, после чего ушел на СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Тренер по плаванию насиловал несовершеннолетнюю девушку с ДЦП
Тренер по плаванию насиловал несовершеннолетнюю девушку с ДЦП Фото:

Тренер по плаванию из Улан-Удэ обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней девушки с задержкой развития. После произошедшего он уехал на специальную военную операцию для избежания наказания. Об этом сообщил депутат Госдумы из Бурятии Вячеслав Мархаев.

«Тренер назначил ей сеансы массажа, во время которых неоднократно насиловал ее», — заявил Мархаев, его слова приводит telegram-канал «Осторожно, новости». После того как факт насилия стал известен, тренера арестовали, но он смог отправиться на СВО до вынесения приговора.

В документах о его отправке в зону боевых действий указано более мягкое обвинение, предполагающее штрафы, вместо статей об изнасиловании и угрозе насилия. Мархаев поднимает вопрос законности и правомерности таких действий.

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Тренер по плаванию из Улан-Удэ обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней девушки с задержкой развития. После произошедшего он уехал на специальную военную операцию для избежания наказания. Об этом сообщил депутат Госдумы из Бурятии Вячеслав Мархаев. «Тренер назначил ей сеансы массажа, во время которых неоднократно насиловал ее», — заявил Мархаев, его слова приводит telegram-канал «Осторожно, новости». После того как факт насилия стал известен, тренера арестовали, но он смог отправиться на СВО до вынесения приговора. В документах о его отправке в зону боевых действий указано более мягкое обвинение, предполагающее штрафы, вместо статей об изнасиловании и угрозе насилия. Мархаев поднимает вопрос законности и правомерности таких действий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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