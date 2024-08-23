Кабачки в духовке: топ-5 простых и вкусных рецептов

Кабачки в духовке: простые и вкусные рецепты

24 августа 2024 в 05:41 Размер текста - 17 +

Кабачки подходят для самых разных блюд, от запеканок и рагу до салатов и закусок Фото: wikipedia.org В августе кабачки находятся в наилучшем состоянии, они свежие и доступные. Плоды богаты витаминами, минералами, а также содержат антиоксиданты и клетчатку. Эти вещества поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы и улучшают пищеварение. Кабачки имеют низкое содержание калорий и жиров, что делает их отличным выбором для тех, кто следит за весом и придерживается сбалансированного питания. Кабачки можно жарить, запекать, делать свежие салаты. URA.RU приводит несколько простых рецептов, которые помогут разнообразить рацион. Запеченные кабачки с сыром и помидорами в духовке Это простое быстрое блюдо станет отличным самостоятельным угощением, перекусом или гарниром. Молодые кабачки необходимо промыть, обсушить и нарезать кружками толщиной до одного сантиметра. Если кожа толстая, лучше ее удалить. Нарезанные кабачки надо посыпать солью и перцем. Для выпекания рекомендуется смазать форму растительным маслом, выложив кабачки в один слой и обильно намазать майонезом. Затем нарезать крупные помидоры кружками и уложить их поверх кабачков, посыпать солью. Сверху нужно натереть твердый сыр и равномерно распределить его. Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте кабачки 30 минут, пока сыр не станет золотистым и не появится корочка. Подавать такое блюдо можно и горячим, и охлажденным. Лодочки из кабачков в духовке Лодочки из кабачков могут стать украшением любого стола. Для начала надо нарезать четыре молодых кабачка пополам вдоль и аккуратно удалить мякоть, оставив лодочки. Мякоть кабачков сохранить. Лук порезать кубиками, морковь натереть на крупной терке и обжарить на разогретом растительном масле до мягкости. Далее следует добавить нарезанную мякоть кабачка и обжарить смесь еще пять минут. В отдельной миске смешать мясной фарш с солью и перцем. Добавить туда обжаренные овощи и хорошо перемешать. Для соуса в небольшой миске соединить сметану с измельченным чесноком и небольшим количеством соли. Смазать форму для запеканки маслом и застелить фольгой. Необходимо уложить кабачковые лодочки в форму, внутри и сверху на фарш нанеся сметано-чесночный соус. Перед запеканием посыпать тертым сыром. Готовить полчаса в духовке при температуре 180 градусов, накрыв форму фольгой. Затем рекомендуется убрать верхний слой фольги и запекайте еще десять минут до золотистой корочки. Подавать кабачки горячими, красиво разложив по тарелкам. Диетические кабачки в духовке Этот рецепт диетических кабачков идеально вписывается в здоровое питание. Они готовятся быстро, без масла и сыра, с добавлением чеснока и пряностей для аромата. Для начала нужно промыть и высушить кабачки, приготовить зелень и чеснок. Затем нужно нарезать кабачки кружками толщиной до 0,5 сантиметра. Разложить кабачки на решетке, слегка посолив. Включите духовку на 180 градусов и поместите решетку над противнем, чтобы не капал сок. Запекать 40 минут, переворачивая кабачки несколько раз для равномерного подрумянивания. Для подачи рекомендуется выложить кабачки на плоское блюдо, посыпать солью и добавить измельченный чеснок и зелень. Подавайте горячими, можно с низкокалорийным майонезом. Кабачки в яичном кляре в духовке Кабачки, запеченные в духовке в яичном кляре, становятся менее калорийными по сравнению с жареными, но сохраняют отличный вкус. Для начала надо промыть кабачок и сделать в нем продольные бороздки вилкой. Далее кабачок нарезается кружками толщиной до одного сантиметра. Затем нужно посыпать их солью и оставить на пять минут, промокнув салфеткой. Для кляра надо смешать в миске сметану, яйцо, кукурузный крахмал и измельченный чеснок. В другую тарелку насыпать муку. Для запекания кабачковые кружки обваливаются в муке, затем обмакиваются в кляре и выкладываются в форму в один слой. В духовке, разогретой до 180 градусов, кабачки готовятся 20-25 минут. При желании за 10 минут до конца запекания можно на кабачки положить нарезанные помидоры и тертый сыр. Кабачки в духовке с мясом и овощами Это блюдо отлично подойдет как для обычного обеда, так и для праздничного стола. Нужно взять любое мясо и молодые кабачки. Мясо предварительно обжаривается, так как время готовки у него и овощей разное. В этом случае свинину необходимо промыть, обсушить и нарезать кусочками. Далее натереть оливковым маслом, посолить и добавить пряности. Мясо обжаривается на сковороде или гриле до румяной корочки. Кабачки очищаются и нарезаются крупными кусками вместе с баклажанами и луком. Головки чеснока разрезаются пополам. Овощи выкладываются на противень, затем их солят и укладывают сверху обжаренное мясо. Поверх мяса нужно положить веточки свежего орегано, накрыть плотно блюдо фольгой и запекать в разогретой до 220 градусов духовке полтора часа. Перед подачей орегано убрать. Готовое блюдо раскладывается по тарелкам и подается горячим. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В августе кабачки находятся в наилучшем состоянии, они свежие и доступные. Плоды богаты витаминами, минералами, а также содержат антиоксиданты и клетчатку. Эти вещества поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы и улучшают пищеварение. Кабачки имеют низкое содержание калорий и жиров, что делает их отличным выбором для тех, кто следит за весом и придерживается сбалансированного питания. Кабачки можно жарить, запекать, делать свежие салаты. URA.RU приводит несколько простых рецептов, которые помогут разнообразить рацион. Это простое быстрое блюдо станет отличным самостоятельным угощением, перекусом или гарниром. Молодые кабачки необходимо промыть, обсушить и нарезать кружками толщиной до одного сантиметра. Если кожа толстая, лучше ее удалить. Нарезанные кабачки надо посыпать солью и перцем. Для выпекания рекомендуется смазать форму растительным маслом, выложив кабачки в один слой и обильно намазать майонезом. Затем нарезать крупные помидоры кружками и уложить их поверх кабачков, посыпать солью. Сверху нужно натереть твердый сыр и равномерно распределить его. Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте кабачки 30 минут, пока сыр не станет золотистым и не появится корочка. Подавать такое блюдо можно и горячим, и охлажденным. Лодочки из кабачков могут стать украшением любого стола. Для начала надо нарезать четыре молодых кабачка пополам вдоль и аккуратно удалить мякоть, оставив лодочки. Мякоть кабачков сохранить. Лук порезать кубиками, морковь натереть на крупной терке и обжарить на разогретом растительном масле до мягкости. Далее следует добавить нарезанную мякоть кабачка и обжарить смесь еще пять минут. В отдельной миске смешать мясной фарш с солью и перцем. Добавить туда обжаренные овощи и хорошо перемешать. Для соуса в небольшой миске соединить сметану с измельченным чесноком и небольшим количеством соли. Смазать форму для запеканки маслом и застелить фольгой. Необходимо уложить кабачковые лодочки в форму, внутри и сверху на фарш нанеся сметано-чесночный соус. Перед запеканием посыпать тертым сыром. Готовить полчаса в духовке при температуре 180 градусов, накрыв форму фольгой. Затем рекомендуется убрать верхний слой фольги и запекайте еще десять минут до золотистой корочки. Подавать кабачки горячими, красиво разложив по тарелкам. Этот рецепт диетических кабачков идеально вписывается в здоровое питание. Они готовятся быстро, без масла и сыра, с добавлением чеснока и пряностей для аромата. Для начала нужно промыть и высушить кабачки, приготовить зелень и чеснок. Затем нужно нарезать кабачки кружками толщиной до 0,5 сантиметра. Разложить кабачки на решетке, слегка посолив. Включите духовку на 180 градусов и поместите решетку над противнем, чтобы не капал сок. Запекать 40 минут, переворачивая кабачки несколько раз для равномерного подрумянивания. Для подачи рекомендуется выложить кабачки на плоское блюдо, посыпать солью и добавить измельченный чеснок и зелень. Подавайте горячими, можно с низкокалорийным майонезом. Кабачки, запеченные в духовке в яичном кляре, становятся менее калорийными по сравнению с жареными, но сохраняют отличный вкус. Для начала надо промыть кабачок и сделать в нем продольные бороздки вилкой. Далее кабачок нарезается кружками толщиной до одного сантиметра. Затем нужно посыпать их солью и оставить на пять минут, промокнув салфеткой. Для кляра надо смешать в миске сметану, яйцо, кукурузный крахмал и измельченный чеснок. В другую тарелку насыпать муку. Для запекания кабачковые кружки обваливаются в муке, затем обмакиваются в кляре и выкладываются в форму в один слой. В духовке, разогретой до 180 градусов, кабачки готовятся 20-25 минут. При желании за 10 минут до конца запекания можно на кабачки положить нарезанные помидоры и тертый сыр. Это блюдо отлично подойдет как для обычного обеда, так и для праздничного стола. Нужно взять любое мясо и молодые кабачки. Мясо предварительно обжаривается, так как время готовки у него и овощей разное. В этом случае свинину необходимо промыть, обсушить и нарезать кусочками. Далее натереть оливковым маслом, посолить и добавить пряности. Мясо обжаривается на сковороде или гриле до румяной корочки. Кабачки очищаются и нарезаются крупными кусками вместе с баклажанами и луком. Головки чеснока разрезаются пополам. Овощи выкладываются на противень, затем их солят и укладывают сверху обжаренное мясо. Поверх мяса нужно положить веточки свежего орегано, накрыть плотно блюдо фольгой и запекать в разогретой до 220 градусов духовке полтора часа. Перед подачей орегано убрать. Готовое блюдо раскладывается по тарелкам и подается горячим.