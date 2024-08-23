Кабачки в духовке: топ-5 простых и вкусных рецептов

В августе кабачки находятся в наилучшем состоянии, они свежие и доступные. Плоды богаты витаминами, минералами, а также содержат антиоксиданты и клетчатку. Эти вещества поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы и улучшают пищеварение. Кабачки имеют низкое содержание калорий и жиров, что делает их отличным выбором для тех, кто следит за весом и придерживается сбалансированного питания. Кабачки можно жарить, запекать, делать свежие салаты. URA.RU приводит несколько простых рецептов, которые помогут разнообразить рацион.
Запеченные кабачки с сыром и помидорами в духовке
Это простое быстрое блюдо станет отличным самостоятельным угощением, перекусом или гарниром. Молодые кабачки необходимо промыть, обсушить и нарезать кружками толщиной до одного сантиметра. Если кожа толстая, лучше ее удалить. Нарезанные кабачки надо посыпать солью и перцем.
Для выпекания рекомендуется смазать форму растительным маслом, выложив кабачки в один слой и обильно намазать майонезом. Затем нарезать крупные помидоры кружками и уложить их поверх кабачков, посыпать солью. Сверху нужно натереть твердый сыр и равномерно распределить его. Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте кабачки 30 минут, пока сыр не станет золотистым и не появится корочка. Подавать такое блюдо можно и горячим, и охлажденным.
Лодочки из кабачков в духовке
Лодочки из кабачков могут стать украшением любого стола. Для начала надо нарезать четыре молодых кабачка пополам вдоль и аккуратно удалить мякоть, оставив лодочки. Мякоть кабачков сохранить. Лук порезать кубиками, морковь натереть на крупной терке и обжарить на разогретом растительном масле до мягкости. Далее следует добавить нарезанную мякоть кабачка и обжарить смесь еще пять минут.
В отдельной миске смешать мясной фарш с солью и перцем. Добавить туда обжаренные овощи и хорошо перемешать. Для соуса в небольшой миске соединить сметану с измельченным чесноком и небольшим количеством соли. Смазать форму для запеканки маслом и застелить фольгой. Необходимо уложить кабачковые лодочки в форму, внутри и сверху на фарш нанеся сметано-чесночный соус. Перед запеканием посыпать тертым сыром. Готовить полчаса в духовке при температуре 180 градусов, накрыв форму фольгой. Затем рекомендуется убрать верхний слой фольги и запекайте еще десять минут до золотистой корочки. Подавать кабачки горячими, красиво разложив по тарелкам.
Диетические кабачки в духовке
Этот рецепт диетических кабачков идеально вписывается в здоровое питание. Они готовятся быстро, без масла и сыра, с добавлением чеснока и пряностей для аромата.
Для начала нужно промыть и высушить кабачки, приготовить зелень и чеснок. Затем нужно нарезать кабачки кружками толщиной до 0,5 сантиметра. Разложить кабачки на решетке, слегка посолив. Включите духовку на 180 градусов и поместите решетку над противнем, чтобы не капал сок. Запекать 40 минут, переворачивая кабачки несколько раз для равномерного подрумянивания. Для подачи рекомендуется выложить кабачки на плоское блюдо, посыпать солью и добавить измельченный чеснок и зелень. Подавайте горячими, можно с низкокалорийным майонезом.
Кабачки в яичном кляре в духовке
Кабачки, запеченные в духовке в яичном кляре, становятся менее калорийными по сравнению с жареными, но сохраняют отличный вкус. Для начала надо промыть кабачок и сделать в нем продольные бороздки вилкой. Далее кабачок нарезается кружками толщиной до одного сантиметра. Затем нужно посыпать их солью и оставить на пять минут, промокнув салфеткой.
Для кляра надо смешать в миске сметану, яйцо, кукурузный крахмал и измельченный чеснок. В другую тарелку насыпать муку.
Для запекания кабачковые кружки обваливаются в муке, затем обмакиваются в кляре и выкладываются в форму в один слой. В духовке, разогретой до 180 градусов, кабачки готовятся 20-25 минут. При желании за 10 минут до конца запекания можно на кабачки положить нарезанные помидоры и тертый сыр.
Кабачки в духовке с мясом и овощами
Это блюдо отлично подойдет как для обычного обеда, так и для праздничного стола. Нужно взять любое мясо и молодые кабачки. Мясо предварительно обжаривается, так как время готовки у него и овощей разное.
В этом случае свинину необходимо промыть, обсушить и нарезать кусочками. Далее натереть оливковым маслом, посолить и добавить пряности. Мясо обжаривается на сковороде или гриле до румяной корочки.
Кабачки очищаются и нарезаются крупными кусками вместе с баклажанами и луком. Головки чеснока разрезаются пополам. Овощи выкладываются на противень, затем их солят и укладывают сверху обжаренное мясо. Поверх мяса нужно положить веточки свежего орегано, накрыть плотно блюдо фольгой и запекать в разогретой до 220 градусов духовке полтора часа. Перед подачей орегано убрать. Готовое блюдо раскладывается по тарелкам и подается горячим.
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