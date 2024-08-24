Bild: за Покровском у ВСУ нет укрепленной линии обороны

24 августа 2024 в 13:37 Размер текста - 17 +

ВС РФ успешно продвигаются на покровском направлении, передает Bild Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные успешно продвигаются вглубь покровского направления. Это говорит о том, что у ВСУ больше нет оборонительных укреплений на этом фронтовом участке. Об этом заявил обозреватель немецкого издания Bild Джулиан Репке. Он подчеркнул, что за Покровском украинских сил не осталось. «Еще один знак: к востоку от Покровска (Красноармейска) больше нет укрепленной украинской линии обороны», — констатировал журналист в соцсети X. Он также написал, что ВС РФ уже освободили от ВСУ город Новогродовка. Ранее сообщалось, что в Харьковской области российские бойцы освободили около 50 населенных пунктов. Также писали об успехах и продвижении российских военных на донецком и покровском направлении, передает Pravda.ru. В последние дни в Новогродовке проходили активные бои между ВС РФ и ВСУ. В последние две недели ВСУ сдвинули фронт боевых действий в Курскую область. ВСУ начали отправлять резервы с других направлений в сторону приграничного региона. В США не понимаю — зачем. За сутки Киев потеряли до 400 военных, сообщает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные успешно продвигаются вглубь покровского направления. Это говорит о том, что у ВСУ больше нет оборонительных укреплений на этом фронтовом участке. Об этом заявил обозреватель немецкого издания Bild Джулиан Репке. Он подчеркнул, что за Покровском украинских сил не осталось. «Еще один знак: к востоку от Покровска (Красноармейска) больше нет укрепленной украинской линии обороны», — констатировал журналист в соцсети X. Он также написал, что ВС РФ уже освободили от ВСУ город Новогродовка. Ранее сообщалось, что в Харьковской области российские бойцы освободили около 50 населенных пунктов. Также писали об успехах и продвижении российских военных на донецком и покровском направлении, передает Pravda.ru. В последние дни в Новогродовке проходили активные бои между ВС РФ и ВСУ. В последние две недели ВСУ сдвинули фронт боевых действий в Курскую область. ВСУ начали отправлять резервы с других направлений в сторону приграничного региона. В США не понимаю — зачем. За сутки Киев потеряли до 400 военных, сообщает RT.