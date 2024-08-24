Bild: за Покровском у ВСУ нет укрепленной линии обороны

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ФСБ, учения. Челябинск, гранатомет, военные, оружие, вооружение, амуниция, спецоперация, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, вс рф, сво, рпг7
ВС РФ успешно продвигаются на покровском направлении, передает Bild Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные успешно продвигаются вглубь покровского направления. Это говорит о том, что у ВСУ больше нет оборонительных укреплений на этом фронтовом участке. Об этом заявил обозреватель немецкого издания Bild Джулиан Репке. Он подчеркнул, что за Покровском украинских сил не осталось.

«Еще один знак: к востоку от Покровска (Красноармейска) больше нет укрепленной украинской линии обороны», — констатировал журналист в соцсети X. Он также написал, что ВС РФ уже освободили от ВСУ город Новогродовка.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области российские бойцы освободили около 50 населенных пунктов. Также писали об успехах и продвижении российских военных на донецком и покровском направлении, передает Pravda.ru. В последние дни в Новогродовке проходили активные бои между ВС РФ и ВСУ. В последние две недели ВСУ сдвинули фронт боевых действий в Курскую область. ВСУ начали отправлять резервы с других направлений в сторону приграничного региона. В США не понимаю — зачем. За сутки Киев потеряли до 400 военных, сообщает RT.

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Российские военные успешно продвигаются вглубь покровского направления. Это говорит о том, что у ВСУ больше нет оборонительных укреплений на этом фронтовом участке. Об этом заявил обозреватель немецкого издания Bild Джулиан Репке. Он подчеркнул, что за Покровском украинских сил не осталось. «Еще один знак: к востоку от Покровска (Красноармейска) больше нет укрепленной украинской линии обороны», — констатировал журналист в соцсети X. Он также написал, что ВС РФ уже освободили от ВСУ город Новогродовка. Ранее сообщалось, что в Харьковской области российские бойцы освободили около 50 населенных пунктов. Также писали об успехах и продвижении российских военных на донецком и покровском направлении, передает Pravda.ru. В последние дни в Новогродовке проходили активные бои между ВС РФ и ВСУ. В последние две недели ВСУ сдвинули фронт боевых действий в Курскую область. ВСУ начали отправлять резервы с других направлений в сторону приграничного региона. В США не понимаю — зачем. За сутки Киев потеряли до 400 военных, сообщает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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