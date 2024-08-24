Джастин Бибер стал отцом

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Джастин Бибер и его жена Хейли стали родителями
Джастин Бибер и его жена Хейли стали родителями Фото:

Канадский поп-певец Джастин Бибер и его жена американская модель Хейли Бибер впервые стали родителями. Певец опубликовал фотографию стопы младенца с милой подписью.

«Добро пожаловать домой. Джек Блюз Бибер», — написал Бибер на своей странице в одной из соцсетей. Информация о том, что супруги Бибер станут родителями, появилась в мае. Тогда Джастин и Хейли уже выбрали имя и начали готовить детскую комнату, пишет «Национальная служба новостей».

Ребенок стал первенцем как для 30-летнего певца, так и для 27-летней американской модели. Они с нетерпением ждали, когда малыш появится на свет.

В октябре прошлого года ходили слухи о проблемах в браке Джастина и Хейли. Тогда в одном из интервью модель заявила, что у нее с мужем все хорошо и посоветовала хейтерам перестать интересоваться ее беременностью, пишет «360.ru». 

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Канадский поп-певец Джастин Бибер и его жена американская модель Хейли Бибер впервые стали родителями. Певец опубликовал фотографию стопы младенца с милой подписью. «Добро пожаловать домой. Джек Блюз Бибер», — написал Бибер на своей странице в одной из соцсетей. Информация о том, что супруги Бибер станут родителями, появилась в мае. Тогда Джастин и Хейли уже выбрали имя и начали готовить детскую комнату, пишет «Национальная служба новостей». Ребенок стал первенцем как для 30-летнего певца, так и для 27-летней американской модели. Они с нетерпением ждали, когда малыш появится на свет. В октябре прошлого года ходили слухи о проблемах в браке Джастина и Хейли. Тогда в одном из интервью модель заявила, что у нее с мужем все хорошо и посоветовала хейтерам перестать интересоваться ее беременностью, пишет «360.ru». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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