Джастин Бибер стал отцом

Канадский поп-певец Джастин Бибер и его жена американская модель Хейли Бибер впервые стали родителями. Певец опубликовал фотографию стопы младенца с милой подписью.
«Добро пожаловать домой. Джек Блюз Бибер», — написал Бибер на своей странице в одной из соцсетей. Информация о том, что супруги Бибер станут родителями, появилась в мае. Тогда Джастин и Хейли уже выбрали имя и начали готовить детскую комнату, пишет «Национальная служба новостей».
Ребенок стал первенцем как для 30-летнего певца, так и для 27-летней американской модели. Они с нетерпением ждали, когда малыш появится на свет.
В октябре прошлого года ходили слухи о проблемах в браке Джастина и Хейли. Тогда в одном из интервью модель заявила, что у нее с мужем все хорошо и посоветовала хейтерам перестать интересоваться ее беременностью, пишет «360.ru».
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