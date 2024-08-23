23 августа 2024

Над Прибалтикой у российской границы заметили самолет-разведчик США

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Разведчик приблизился к границам РФ 20 августа Фото:

Самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135U Combat Sent был замечен во вторник в небе над Латвией, Литвой и Эстонией, что находится неподалеку от границ России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале Flightradar24.

«17 августа самолет вылетел с авиабазы Оффатт в штате Небраска, совершил остановку в штате Делавэр и затем прибыл на авиабазу „Милденхолл“ в Англии», — передает портал Flightradar24. Уточняется, что далее 20 августа разведчик совершил полет через Европу, приблизившись к границам России.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что самолет-разведчик RC-135 и два истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании замечены у границы России. по данным ведомства, на перехват был поднят истребитель Су-27.

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Самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135U Combat Sent был замечен во вторник в небе над Латвией, Литвой и Эстонией, что находится неподалеку от границ России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале Flightradar24. «17 августа самолет вылетел с авиабазы Оффатт в штате Небраска, совершил остановку в штате Делавэр и затем прибыл на авиабазу „Милденхолл“ в Англии», — передает портал Flightradar24. Уточняется, что далее 20 августа разведчик совершил полет через Европу, приблизившись к границам России. Ранее Минобороны РФ сообщало, что самолет-разведчик RC-135 и два истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании замечены у границы России. по данным ведомства, на перехват был поднят истребитель Су-27.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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