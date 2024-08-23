Над Прибалтикой у российской границы заметили самолет-разведчик США

24 августа 2024 в 03:26 Размер текста - 17 +

Разведчик приблизился к границам РФ 20 августа Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135U Combat Sent был замечен во вторник в небе над Латвией, Литвой и Эстонией, что находится неподалеку от границ России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале Flightradar24. «17 августа самолет вылетел с авиабазы Оффатт в штате Небраска, совершил остановку в штате Делавэр и затем прибыл на авиабазу „Милденхолл“ в Англии», — передает портал Flightradar24. Уточняется, что далее 20 августа разведчик совершил полет через Европу, приблизившись к границам России. Ранее Минобороны РФ сообщало, что самолет-разведчик RC-135 и два истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании замечены у границы России. по данным ведомства, на перехват был поднят истребитель Су-27. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135U Combat Sent был замечен во вторник в небе над Латвией, Литвой и Эстонией, что находится неподалеку от границ России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале Flightradar24. «17 августа самолет вылетел с авиабазы Оффатт в штате Небраска, совершил остановку в штате Делавэр и затем прибыл на авиабазу „Милденхолл“ в Англии», — передает портал Flightradar24. Уточняется, что далее 20 августа разведчик совершил полет через Европу, приблизившись к границам России. Ранее Минобороны РФ сообщало, что самолет-разведчик RC-135 и два истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании замечены у границы России. по данным ведомства, на перехват был поднят истребитель Су-27.