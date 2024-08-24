Жительница Санкт-Петербурга устроила пикет ради Седы Сулеймановой, которую увезли в Чечню

Подруга Сулеймановой, которую насильно увезли в Чечню, обратилась к Бастрыкину
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Музей Следственного комитета. Екатеринбург , ворота, следственный комитет, ск рф
Жительница Санкт-Петербурга устроила пикет у здания СК в поддержку Седы Сулеймановой Фото:

Жительница Санкт-Петербурга Елена Патяева устроила одиночный пикет возле здания местного отдела СК РФ и обратилась к главе СКР Александру Бастрыкину. Она призвала следователей взять на контроль дело ее подруги Седы Сулеймановой, которую летом 2023 года вывезли в Чеченскую республику. До этого девушка сбежала от своих родных в Санкт-Петербург. Она свое решение аргументировала домашним насилием. Также Сулейманова выступала против обычаев ее семьи.

«Следователь меня вначале спросил, зачем я пришла к зданию СК с плакатом. Я объяснила, что год назад была похищена моя подруга, что пять месяцев назад СК Чеченской Республики завел уголовное дело, но никаких реальных результатов нет. Что я хочу, чтобы дело было взято на контроль Следственным комитетом России, либо перевозбуждено по городу Санкт-Петербургу, где Седа находилась, когда ее похитили», — рассказала Елена Пятаева в разговоре с журналистами «Газеты.Ru».

Пятаева также уточнила, что по этому вопросу она изначально не писала официальных обращений, а только подписала соответствующую петицию. Далее, она оформила заявления по правилам и оно было принято. Девушке пообещали, что заявление отправят в Москву. До этого женщина также устраивала одиночные пикеты у зданий прокуратуры. Сейчас она рада, что ее заметили и рассчитывает на реакцию СКР.

«Пусть это очень маленькая пока победа, но это победа. Это маленький шаг, очень важный для меня чисто символически», — добавила Пятаева.

В 2023 году уроженка Чечни Седа Сулейманова сбежала из дома после ссоры с семьей. Она переехала в Санкт-Петербург, но спустя несколько месяцев ее нашли родственники и хотели забрать ее обратно. Далее девушку обвинили в краже и официально передали ее Чеченской Республике. Спустя время омбудсмен Чечни Мансур Солтаев публиковал видео с Сулеймановой, заявила, что с девушкой все хорошо. После этого информации о ней не было.

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Жительница Санкт-Петербурга Елена Патяева устроила одиночный пикет возле здания местного отдела СК РФ и обратилась к главе СКР Александру Бастрыкину. Она призвала следователей взять на контроль дело ее подруги Седы Сулеймановой, которую летом 2023 года вывезли в Чеченскую республику. До этого девушка сбежала от своих родных в Санкт-Петербург. Она свое решение аргументировала домашним насилием. Также Сулейманова выступала против обычаев ее семьи. «Следователь меня вначале спросил, зачем я пришла к зданию СК с плакатом. Я объяснила, что год назад была похищена моя подруга, что пять месяцев назад СК Чеченской Республики завел уголовное дело, но никаких реальных результатов нет. Что я хочу, чтобы дело было взято на контроль Следственным комитетом России, либо перевозбуждено по городу Санкт-Петербургу, где Седа находилась, когда ее похитили», — рассказала Елена Пятаева в разговоре с журналистами «Газеты.Ru». Пятаева также уточнила, что по этому вопросу она изначально не писала официальных обращений, а только подписала соответствующую петицию. Далее, она оформила заявления по правилам и оно было принято. Девушке пообещали, что заявление отправят в Москву. До этого женщина также устраивала одиночные пикеты у зданий прокуратуры. Сейчас она рада, что ее заметили и рассчитывает на реакцию СКР. «Пусть это очень маленькая пока победа, но это победа. Это маленький шаг, очень важный для меня чисто символически», — добавила Пятаева. В 2023 году уроженка Чечни Седа Сулейманова сбежала из дома после ссоры с семьей. Она переехала в Санкт-Петербург, но спустя несколько месяцев ее нашли родственники и хотели забрать ее обратно. Далее девушку обвинили в краже и официально передали ее Чеченской Республике. Спустя время омбудсмен Чечни Мансур Солтаев публиковал видео с Сулеймановой, заявила, что с девушкой все хорошо. После этого информации о ней не было.
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