ВСУ пытались прикрепить украинский флаг на телевышку в Кременной

24 августа 2024 в 01:18 Размер текста - 17 +

ВСУ попытались с помощью БПЛА закрепить флаг Украины в Кременной (архивное фото) Фото: Стас Этвеш © URA.RU ВСУ с помощью дрона предприняли неудачную попытку установить украинский флаг на телевышке в Кременной Луганской Народной Республики. Об этом сообщил депутат Народного Совета ЛНР Юрий Юров. «Сегодня вражеская „Баба Яга“ пыталась на магнитах прикрепить украинский флаг к нашей телевышке. Около 4 утра. Попытка была неудачная», — написал Юров в своем telegram-канале. По словам Юрова, сейчас трофей находится под охраной. К своему посту депутат прикрепил соответствующую фотографию, на которой запечатлен украинский флаг и собака. Ранее с трофейным флагом одной из бригад ВСУ сделал фото глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, бойцы забрали его в ходе штурма опорного пункта противника южнее села Новоандреевка на Ореховском направлении Запорожской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ с помощью дрона предприняли неудачную попытку установить украинский флаг на телевышке в Кременной Луганской Народной Республики. Об этом сообщил депутат Народного Совета ЛНР Юрий Юров. «Сегодня вражеская „Баба Яга“ пыталась на магнитах прикрепить украинский флаг к нашей телевышке. Около 4 утра. Попытка была неудачная», — написал Юров в своем telegram-канале. По словам Юрова, сейчас трофей находится под охраной. К своему посту депутат прикрепил соответствующую фотографию, на которой запечатлен украинский флаг и собака. Ранее с трофейным флагом одной из бригад ВСУ сделал фото глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, бойцы забрали его в ходе штурма опорного пункта противника южнее села Новоандреевка на Ореховском направлении Запорожской области.