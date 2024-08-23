23 августа 2024

ВСУ пытались прикрепить украинский флаг на телевышку в Кременной

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ВСУ попытались с помощью БПЛА закрепить флаг Украины в Кременной (архивное фото) Фото:

ВСУ с помощью дрона предприняли неудачную попытку установить украинский флаг на телевышке в Кременной Луганской Народной Республики. Об этом сообщил депутат Народного Совета ЛНР Юрий Юров.

«Сегодня вражеская „Баба Яга“ пыталась на магнитах прикрепить украинский флаг к нашей телевышке. Около 4 утра. Попытка была неудачная», — написал Юров в своем telegram-канале.

По словам Юрова, сейчас трофей находится под охраной. К своему посту депутат прикрепил соответствующую фотографию, на которой запечатлен украинский флаг и собака.

Ранее с трофейным флагом одной из бригад ВСУ сделал фото глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, бойцы забрали его в ходе штурма опорного пункта противника южнее села Новоандреевка на Ореховском направлении Запорожской области.

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ВСУ с помощью дрона предприняли неудачную попытку установить украинский флаг на телевышке в Кременной Луганской Народной Республики. Об этом сообщил депутат Народного Совета ЛНР Юрий Юров. «Сегодня вражеская „Баба Яга“ пыталась на магнитах прикрепить украинский флаг к нашей телевышке. Около 4 утра. Попытка была неудачная», — написал Юров в своем telegram-канале. По словам Юрова, сейчас трофей находится под охраной. К своему посту депутат прикрепил соответствующую фотографию, на которой запечатлен украинский флаг и собака. Ранее с трофейным флагом одной из бригад ВСУ сделал фото глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, бойцы забрали его в ходе штурма опорного пункта противника южнее села Новоандреевка на Ореховском направлении Запорожской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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