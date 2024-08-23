ВСУ пытались прикрепить украинский флаг на телевышку в Кременной

ВСУ с помощью дрона предприняли неудачную попытку установить украинский флаг на телевышке в Кременной Луганской Народной Республики. Об этом сообщил депутат Народного Совета ЛНР Юрий Юров.
«Сегодня вражеская „Баба Яга“ пыталась на магнитах прикрепить украинский флаг к нашей телевышке. Около 4 утра. Попытка была неудачная», — написал Юров в своем telegram-канале.
По словам Юрова, сейчас трофей находится под охраной. К своему посту депутат прикрепил соответствующую фотографию, на которой запечатлен украинский флаг и собака.
Ранее с трофейным флагом одной из бригад ВСУ сделал фото глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, бойцы забрали его в ходе штурма опорного пункта противника южнее села Новоандреевка на Ореховском направлении Запорожской области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.