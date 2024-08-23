23 августа 2024

В правоохранительных органах считают, что нападение в ИК-19 готовилось заранее

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, колючая проволока, тюрьма, ИК, забор, охраняемый объект, спецобъект
Источник заявил, что захват заложников в ИК был хорошо спланирован Фото:
новость из сюжета
Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области

Заключенные, которые захватили заложников в помещении в ИК-19 в Волгоградской области, заранее готовили нападение. Об этом заявил источник в правоохранительных органах.

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«Есть основания говорить о том, что захват заложников был подготовлен заранее. Он был хорошо спланирован», — сообщил источник. Его слова приводит ТАСС.

Сообщалось, что в ИК-19 в Волгоградской области произошел бунт заключенных. Несколько сотрудников ФСИН были взяты в заложники, есть погибшие. Захватчики заявляли, что мстят за нападавших на «Крокус Сити холл». Они требовали вертолет, два миллиона долларов и возможность беспрепятственного выезда за границу.

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Заключенные, которые захватили заложников в помещении в ИК-19 в Волгоградской области, заранее готовили нападение. Об этом заявил источник в правоохранительных органах. «Есть основания говорить о том, что захват заложников был подготовлен заранее. Он был хорошо спланирован», — сообщил источник. Его слова приводит ТАСС. Сообщалось, что в ИК-19 в Волгоградской области произошел бунт заключенных. Несколько сотрудников ФСИН были взяты в заложники, есть погибшие. Захватчики заявляли, что мстят за нападавших на «Крокус Сити холл». Они требовали вертолет, два миллиона долларов и возможность беспрепятственного выезда за границу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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