В правоохранительных органах считают, что нападение в ИК-19 готовилось заранее

Заключенные, которые захватили заложников в помещении в ИК-19 в Волгоградской области, заранее готовили нападение. Об этом заявил источник в правоохранительных органах.
«Есть основания говорить о том, что захват заложников был подготовлен заранее. Он был хорошо спланирован», — сообщил источник. Его слова приводит ТАСС.
Сообщалось, что в ИК-19 в Волгоградской области произошел бунт заключенных. Несколько сотрудников ФСИН были взяты в заложники, есть погибшие. Захватчики заявляли, что мстят за нападавших на «Крокус Сити холл». Они требовали вертолет, два миллиона долларов и возможность беспрепятственного выезда за границу.
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