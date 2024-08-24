В США отвергли планы передавать Украине F-16

Соединенные Штаты Америки не намерены предоставлять Украине истребители F-16. Об этом сообщил заместитель министра обороны США Фрэнк Кендалл.
«Я не знаю ни о чем подобном. В этой идее нет ничего невозможного», — заявил Кендалл в интервью изданию Helsingin Sanomat. Он добавил, что текущие потребности Вооруженных сил Украины будут удовлетворены за счет помощи, которую уже оказывают Дания и Нидерланды.
Вашингтон продолжает оказывать поддержку в обучении украинских пилотов. Замминистра обороны рассказал, что в следующем году будет значительный прогресс в объеме обучения ВСУ, это указывает на то, что, хотя прямая поставка истребителей не планируется, подготовка кадров является приоритетом для дальнейшей поддержки Украины.
Ранее администрация президента США Джо Байдена заявляла, что рассматривает возможность поставки на Украину крылатых ракет большой дальности JASSM для повышения боевых способностей украинских истребителей F-16. В Пентагоне сообщили о продолжении обучения украинских летчиков пилотированию американскими истребителями.
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