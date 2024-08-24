Зеленский подписал законопроект о запрете православия на Украине

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Зеленский подписал законопроект, который запрещает деятельность канонической УПЦ
Зеленский подписал законопроект, который запрещает деятельность канонической УПЦ Фото:

Лидер Украины Владимир Зеленский утвердил закон, который разрешает запрет деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады.

«Зеленский подписал законопроект о запрете деятельности канонической УПЦ на Украине», — говорится в документе на сайте. Ожидается, что закон вступит в силу через месяц после публикации.

Ранее сообщалось, что законодательный акт был разработан по инициативе Зеленского и принят в первом чтении парламентом в октябре 2023 года. В августе 2024 года законопроект был доработан, и парламентский комитет рекомендовал его к принятию. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обвинил украинскую власть в сатанизме и пригрозил им карой небесной.

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Лидер Украины Владимир Зеленский утвердил закон, который разрешает запрет деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады. «Зеленский подписал законопроект о запрете деятельности канонической УПЦ на Украине», — говорится в документе на сайте. Ожидается, что закон вступит в силу через месяц после публикации. Ранее сообщалось, что законодательный акт был разработан по инициативе Зеленского и принят в первом чтении парламентом в октябре 2023 года. В августе 2024 года законопроект был доработан, и парламентский комитет рекомендовал его к принятию. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обвинил украинскую власть в сатанизме и пригрозил им карой небесной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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