Лидер Украины Владимир Зеленский утвердил закон, который разрешает запрет деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады.
«Зеленский подписал законопроект о запрете деятельности канонической УПЦ на Украине», — говорится в документе на сайте. Ожидается, что закон вступит в силу через месяц после публикации.
Ранее сообщалось, что законодательный акт был разработан по инициативе Зеленского и принят в первом чтении парламентом в октябре 2023 года. В августе 2024 года законопроект был доработан, и парламентский комитет рекомендовал его к принятию. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обвинил украинскую власть в сатанизме и пригрозил им карой небесной.
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