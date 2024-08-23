Сотрудник РАНХиГС Осаволюк: с 2026 года некоторые семьи получат новую выплату

24 августа 2024 в 06:08 Размер текста - 17 +

Для получения выплаты нужно быть налоговым резидентом РФ и не иметь задолженностей по алиментам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Семьи с двумя и более детьми, чей доход не более 1,5 прожиточных минимума, с 2026 года смогут ежегодно получать семейную налоговую выплату. Об этом рассказала младший научный сотрудник института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александра Осаволюк. «На получение выплаты могут претендовать работающие родители в семьях, где есть двое и более детей, которые имеют среднедушевой месячный доход не более 1,5 прожиточного минимума в регионе. Он будет рассчитываться делением одной двенадцатой суммы всех доходов, полученных за отчетный период», — рассказала Осаволюк. Ее слова приводит РИА Новости. Сотрудник РАНХиГС отметила, что заявление нужно подать с 1 июня по 1 октября года, следующего за годом исчисления и выплаты НДФЛ. При этом сначала нужно подать заявление на вычет по семейной выплате, а потом другие заявления на вычеты. Для получения выплаты родители должны быть налоговыми резидентами РФ и не иметь задолженности по алиментам, а дети — несовершеннолетними или не старше 23 лет, если учатся очно. Сообщалось, что Совет Федерации одобрил законопроект о ежегодном возврате части уплаченного НДФЛ для работающих родителей с двумя и более детьми. Согласно закону, семья сможет вернуть семь процентов с уплаченного НДФЛ. Выплатой смогут воспользоваться и родители, у которых дети получают высшее образование. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семьи с двумя и более детьми, чей доход не более 1,5 прожиточных минимума, с 2026 года смогут ежегодно получать семейную налоговую выплату. Об этом рассказала младший научный сотрудник института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александра Осаволюк. «На получение выплаты могут претендовать работающие родители в семьях, где есть двое и более детей, которые имеют среднедушевой месячный доход не более 1,5 прожиточного минимума в регионе. Он будет рассчитываться делением одной двенадцатой суммы всех доходов, полученных за отчетный период», — рассказала Осаволюк. Ее слова приводит РИА Новости. Сотрудник РАНХиГС отметила, что заявление нужно подать с 1 июня по 1 октября года, следующего за годом исчисления и выплаты НДФЛ. При этом сначала нужно подать заявление на вычет по семейной выплате, а потом другие заявления на вычеты. Для получения выплаты родители должны быть налоговыми резидентами РФ и не иметь задолженности по алиментам, а дети — несовершеннолетними или не старше 23 лет, если учатся очно. Сообщалось, что Совет Федерации одобрил законопроект о ежегодном возврате части уплаченного НДФЛ для работающих родителей с двумя и более детьми. Согласно закону, семья сможет вернуть семь процентов с уплаченного НДФЛ. Выплатой смогут воспользоваться и родители, у которых дети получают высшее образование.