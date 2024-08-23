На американской платформе появилось объявление о поиске наемников для ВСУ

24 августа 2024 в 01:24 Размер текста - 17 +

ВСУ ищут иностранных операторов дронов через американскую платформу Reddit Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На популярной американской платформе Reddit появилось объявление о наборе операторов дронов для 25-й воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). В объявлении указывается, что требуется 10 человек для взвода иностранных операторов дронов, имеющих опыт боев на Украине и знание русского и украинского языков хотя бы на базовом уровне. «Соискатель должен обладать опытом боев на Украине, желательно, чтобы он хотя бы на базовом уровне знал русский и украинский языки», — говорится в тексте объявления, передает РИА Новости. После месячной тренировки кандидатам предложат контракты. Автор объявления описал себя как одного из иностранцев, который работал с 25-й бригадой не менее двух месяцев. Кроме того, 1-й отдельный штурмовой батальон «Да Винчи» ВСУ также пригласил иностранцев присоединиться к подразделению через отдельное сообщение на Reddit. Подразделение обещает квалифицированным кандидатам зарплату до 120 000 гривен в месяц, а также обеспечение базовым снаряжением, специализированным оборудованием и оружием. В МИД РФ ранее заявляли, что иностранные наемники становятся законной военной целью, передает RT. Там пообещали, что в отношении причастных американских граждан будут проведены следственные действия для привлечения их к ответственности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На популярной американской платформе Reddit появилось объявление о наборе операторов дронов для 25-й воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). В объявлении указывается, что требуется 10 человек для взвода иностранных операторов дронов, имеющих опыт боев на Украине и знание русского и украинского языков хотя бы на базовом уровне. «Соискатель должен обладать опытом боев на Украине, желательно, чтобы он хотя бы на базовом уровне знал русский и украинский языки», — говорится в тексте объявления, передает РИА Новости. После месячной тренировки кандидатам предложат контракты. Автор объявления описал себя как одного из иностранцев, который работал с 25-й бригадой не менее двух месяцев. Кроме того, 1-й отдельный штурмовой батальон «Да Винчи» ВСУ также пригласил иностранцев присоединиться к подразделению через отдельное сообщение на Reddit. Подразделение обещает квалифицированным кандидатам зарплату до 120 000 гривен в месяц, а также обеспечение базовым снаряжением, специализированным оборудованием и оружием. В МИД РФ ранее заявляли, что иностранные наемники становятся законной военной целью, передает RT. Там пообещали, что в отношении причастных американских граждан будут проведены следственные действия для привлечения их к ответственности.