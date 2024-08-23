Рабочий визит в Курскую область вице-премьера Марата Хуснуллина говорит о стабилизации обстановки там. Эксперты URA.RU объяснили, что заместитель председателя правительства выполняет поручение президента Владимира Путина — оценит масштабы ущерба и составит план восстановления социальных объектов.
Марат Хуснуллин в Курской области посетил пункты временного размещения и проконтролировал, как идет переселение граждан и выплаты компенсаций, сообщили в пресс-службе вице-премьера. С временно исполняющим обязанности губернатора Алексеем Смирновым Хуснуллин выяснил, что еще необходимо сделать для поддержки людей и минимизации потерь.
«Составляем план по восстановлению поврежденных дорог, социальных объектов. Будем готовы оперативно все привести в порядок. Также обсудили вопросы развития региона, жилищного и дорожного строительства. Несмотря ни на что, регион продолжит развиваться», — сообщил Марат Хуснуллин в telegram-канале.
Марат Хуснуллин курирует строительную отрасль, по его визиту можно сделать вывод об относительной стабилизации обстановки в Курской области, говорит профессор кафедры истории и теории политики кафедры политологии МГУ Сергей Черняховский. «Его приезд говорит, что сейчас стоят задачи уже не столько боевые, сколько восстановительные, как это было ранее в Мариуполе и на территориях Донбасса, которые он посещал», — отметил эксперт.
Дать полную оценку ущербу, который атака ВСУ нанесла приграничным районам Курской области, невозможно до того, как будет завершена операция по освобождению этих территорий, уточнил профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Однако уже сейчас понятно, что речь идет о десятках миллиардов рублей, добавил эксперт.
«Понятно, что нужно восстанавливать разрушенные населенные пункты и дороги, энергетическую и газовую инфраструктуру, мосты, которые уничтожили украинцы. Часть денег пойдет на первоочередную задачу, которую нужно решать уже сейчас, — переселение людей, которые были вынуждены покинуть свои дома и сейчас находятся во временных пунктах или у родственников», — отметил эксперт.
Сохранение экономической стабильности в регионе власти смогут обеспечить поддержкой бизнеса. «Задача властей — предоставить людям возможность зарабатывать себе на жизнь, потому что одних пособий будет недостаточно», — комментирует Александр Сафонов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.