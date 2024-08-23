Бабушка взятого в заложники сотрудника ФСИН рассказала о внуке

Бабушка Сергея Гордополова: внук работал в колонии второй год и хотел уехать

Сергей Гордополов стал одним из заложников во время нападения террористов на колонию Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области

Сотрудник ИК-19 Сергей Гордополов стал одним из заложников во время нападения террористов на колонию. После штурма его доставили в больницу в тяжелом состоянии, и, согласно некоторым сообщениям СМИ, молодой человек скончался в реанимации. Сергей работал в колонии второй год и планировал уехать в Санкт-Петербург, рассказала его бабушка.

«Мы ничего не знаем о состоянии Сергея. Понятия не имею, что с ним пока. Сижу как на пороховой бочке. По последним данным, он лежит в больнице. Пока туда только его мать пустили. Жду звонка от нее», — поделилась бабушка Сергея, Валентина Васильевна в беседе с MK.RU.

По словам женщины, внук работал в колонии второй год и планировал уехать в Санкт-Петербург. «Планировал в Питер переехать или, в крайнем случае, в Волгоград. Здесь перспектив для молодых совсем нет. <…> Он закончил институт в Питере, потом год отслужил и устроился в колонию», — рассказала бабушка Сергея.

В результате восстания в ИК-19 в Волгоградской области скончался доставленный в больницу сотрудник ФСИН. Им оказался 25-летний Сергей Гордополов, пишет Baza. Кроме того, погибли еще три сотрудника колонии.