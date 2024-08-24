ГУФСИН рассказала о состоянии сотрудников, пострадавших во время захвата колонии

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Пресс-конференция ГУФСИН по СО в ИНТЕРФАКСе. Екатеринбург, полковник, фсин россии, погоны, форма
Сотрудники УФСИН, которые пострадали во время захвата заложников в исправительной колонии, в тяжелом состоянии Фото:
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Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области

Состояние сотрудников УФСИН, пострадавших в ходе инцидента с захватом заложников в исправительной колонии Волгоградской области, оценивается как тяжелое. Об этом сообщили представители Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний.

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«Пострадавшие во время захвата заложников в ИК Волгоградской области сотрудники УФСИН находятся в тяжелом состоянии», — заявили РИА Новости в ГУФСИН. Подробности о характере полученных травм и оказываемой медицинской помощи пока не раскрываются.

Ранее в исправительной колонии №19 Волгоградской области произошел бунт. Группа осужденных взяла в заложники четырех работников Федеральной службы исполнения наказаний

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Состояние сотрудников УФСИН, пострадавших в ходе инцидента с захватом заложников в исправительной колонии Волгоградской области, оценивается как тяжелое. Об этом сообщили представители Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний. «Пострадавшие во время захвата заложников в ИК Волгоградской области сотрудники УФСИН находятся в тяжелом состоянии», — заявили РИА Новости в ГУФСИН. Подробности о характере полученных травм и оказываемой медицинской помощи пока не раскрываются. Ранее в исправительной колонии №19 Волгоградской области произошел бунт. Группа осужденных взяла в заложники четырех работников Федеральной службы исполнения наказаний
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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