ГУФСИН рассказала о состоянии сотрудников, пострадавших во время захвата колонии

Состояние сотрудников УФСИН, пострадавших в ходе инцидента с захватом заложников в исправительной колонии Волгоградской области, оценивается как тяжелое. Об этом сообщили представители Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний.
«Пострадавшие во время захвата заложников в ИК Волгоградской области сотрудники УФСИН находятся в тяжелом состоянии», — заявили РИА Новости в ГУФСИН. Подробности о характере полученных травм и оказываемой медицинской помощи пока не раскрываются.
Ранее в исправительной колонии №19 Волгоградской области произошел бунт. Группа осужденных взяла в заложники четырех работников Федеральной службы исполнения наказаний
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