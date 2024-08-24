Происшествия ГУФСИН рассказала о состоянии сотрудников, пострадавших во время захвата колонии 24 августа 2024 в 12:14 Размер текста - 17 + Сотрудники УФСИН, которые пострадали во время захвата заложников в исправительной колонии, в тяжелом состоянии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области Состояние сотрудников УФСИН, пострадавших в ходе инцидента с захватом заложников в исправительной колонии Волгоградской области, оценивается как тяжелое. Об этом сообщили представители Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний. Новость по теме Сколько человек погибло при захвате ИК-19 в Волгоградской области: стало известно число жертв «Пострадавшие во время захвата заложников в ИК Волгоградской области сотрудники УФСИН находятся в тяжелом состоянии», — заявили РИА Новости в ГУФСИН. Подробности о характере полученных травм и оказываемой медицинской помощи пока не раскрываются.



Ранее в исправительной колонии №19 Волгоградской области произошел бунт. Группа осужденных взяла в заложники четырех работников Федеральной службы исполнения наказаний Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Состояние сотрудников УФСИН, пострадавших в ходе инцидента с захватом заложников в исправительной колонии Волгоградской области, оценивается как тяжелое. Об этом сообщили представители Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний. «Пострадавшие во время захвата заложников в ИК Волгоградской области сотрудники УФСИН находятся в тяжелом состоянии», — заявили РИА Новости в ГУФСИН. Подробности о характере полученных травм и оказываемой медицинской помощи пока не раскрываются. Ранее в исправительной колонии №19 Волгоградской области произошел бунт. Группа осужденных взяла в заложники четырех работников Федеральной службы исполнения наказаний {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям