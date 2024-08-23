Британский премьер-министр Борис Джонсон в 2022 году под давлением президента США Джо Байдена заставил президента Украины Владимира Зеленского отказаться от мирного соглашения с Россией. Об этом заявил Роберт Кеннеди-младший.
«В апреле 2022 г. президент Джо Байден отправил Бориса Джонсона на Украину, чтобы он заставил <…> Зеленского разорвать мирный договор, который уже был подписан самим Зеленским и российской стороной», — заявил Кеннеди-младший во время выступления в штате Аризона. Оно транслировалось в его youtube-канале. Он также утверждает, что к тому времени Россия уже начала процесс вывода своих войск.
Ранее Зеленский заявил, что завершение конфликта с Россией является приоритетом и главной потребностью страны. Однако, после атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о невозможности проведения мирных переговоров, так как украинская сторона совершила вторжение на территорию РФ.
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