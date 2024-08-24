Снайпера ВСУ обвинили в наведении ракеты «Искандер» на его подразделение: карта СВО на 24 августа

Снайпера ВСУ осудили за наведение ракеты «Искандер» на собственный отряд

24 августа 2024 в 11:21 Размер текста - 17 +

Украинский снайпер нанес удар по позициям ВСУ российским ракетным комплексом «Искандер» Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Снайпер ВСУ навел ракетный комплекс «Искандер» на позиции своего отряда, в результате Украина понесла большие потери. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что украинские силы не прекращают атаки на Курскую область. За прошедшие сутки на курском направлении наши бойцы взяли в плен 10 боевиков ВСУ. Обстановка в зоне специальной военное операции и карты военных действий — в материале URA.RU. Условные обозначения Фото: инфографика URA.RU Курское направление Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что украинские силы продолжают атаки на Курскую область. За прошедшие сутки спецназ взял на курском направлении в плен 10 боевиков ВСУ. Также бойцы уничтожили пять бронемашин, один танк, РЭБ «Буковель» и одну пушку. В Минобороны заявили об уничтожении мобильных групп ВСУ. В ходе операции в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск «Север» применили беспилотники самолетного типа «Молния-1». Вертолет Ка-52 авиационными средствами поражения нанес удар по живой силе и бронированной технике ВСУ. Целью операции были разведданные украинской армии. Об этом сообщает ТАСС. Военкоры Русской Весны сообщили о продолжающихся боевых действиях в районе Мартыновки за контроль над Суджей. Вооруженные силы удерживают позиции в Русской Конопельке, отражая атаки противника, который использует бронетехнику НАТО. Специальные подразделения проводят операции в лесных зонах, где обнаруживают и ликвидируют диверсионные группы ВСУ, пытающиеся прорваться в тыловые районы. Южно-донецкое направление В районе Константиновки операторы FPV-дронов группировки войск «Восток» успешно уничтожили боевую машину пехоты и пикап Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. Командир взвода БПЛА группировки «Восток», известный под позывным Банзай, подчеркнул важность подготовки операторов дронов, так как на подготовку одного оператора уходит от двух до трех месяцев. Покровское направление Российские военные силы активно продвигаются на запад в пределах Донецкой Народной Республики, что, по мнению репортера немецкого издания Bild Джулиана Репке, свидетельствует об отсутствии укрепленных оборонительных линий у Украины восточнее Красноармейска. По словам журналиста, российские войска взяли под контроль Новогродовку и продолжают наступление вглубь региона, что демонстрирует изменение в динамике фронтовых столкновений. Авдеевское направление Снайпер украинских сил специальных операций (ССО) обвиняется в корректировке огня ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер» ВС России на свое подразделение в ДНР, согласно решению Шевченковского районного суда Киева. Как передает телеканал 360, информация о событии уточняет, что ракетный удар пришелся на позиции, оборудованные менее чем за неделю до инцидента, а сам снайпер находился в это время на ротации. Херсонское направление Администрация города Алешки в Херсонской области обвинила украинских военных в провокации, связанной с установкой украинского флага на историческую башню. Руслан Хоменко, исполняющий обязанности главы Алешкинского округа, подтвердил оперативное восстановление порядка и выразил решимость продолжать защищать территорию. Атаки ВСУ на другие регионы Поселок Малиновка Белгородского района подвергся атаке беспилотника ВСУ, в ходе которой получил ранения местный житель. Кроме того, в поселке Вейделевка Белгородской области также произошел обстрел из беспилотного аппарата, в результате чего были повреждены фасад одного многоквартирного дома, окна в трех квартирах другого здания и остекление с ограждением социального объекта. В Воронежской области дежурные силы ПВО и средства РЭБ успешно уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов. В результате инцидента произошло возгорание, однако новых пострадавших и повреждений гражданских объектов не зафиксировано. Также сообщается о небольшом пожаре, вызванном падением одного из БПЛА, который уже был ликвидирован, и крупных разрушений на земле не наблюдается. За прошедшую ночь российские силы ПВО уничтожили семь БПЛА над территорией Белгородской, Брянской и Воронежской областей, как сообщает Министерство обороны России. Системы ПВО продемонстрировали высокую эффективность, обеспечив безопасность объектов на земле и предотвращение возможных угроз для мирного населения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Снайпер ВСУ навел ракетный комплекс «Искандер» на позиции своего отряда, в результате Украина понесла большие потери. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что украинские силы не прекращают атаки на Курскую область. За прошедшие сутки на курском направлении наши бойцы взяли в плен 10 боевиков ВСУ. Обстановка в зоне специальной военное операции и карты военных действий — в материале URA.RU. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что украинские силы продолжают атаки на Курскую область. За прошедшие сутки спецназ взял на курском направлении в плен 10 боевиков ВСУ. Также бойцы уничтожили пять бронемашин, один танк, РЭБ «Буковель» и одну пушку. В Минобороны заявили об уничтожении мобильных групп ВСУ. В ходе операции в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск «Север» применили беспилотники самолетного типа «Молния-1». Вертолет Ка-52 авиационными средствами поражения нанес удар по живой силе и бронированной технике ВСУ. Целью операции были разведданные украинской армии. Об этом сообщает ТАСС. Военкоры Русской Весны сообщили о продолжающихся боевых действиях в районе Мартыновки за контроль над Суджей. Вооруженные силы удерживают позиции в Русской Конопельке, отражая атаки противника, который использует бронетехнику НАТО. Специальные подразделения проводят операции в лесных зонах, где обнаруживают и ликвидируют диверсионные группы ВСУ, пытающиеся прорваться в тыловые районы. В районе Константиновки операторы FPV-дронов группировки войск «Восток» успешно уничтожили боевую машину пехоты и пикап Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. Командир взвода БПЛА группировки «Восток», известный под позывным Банзай, подчеркнул важность подготовки операторов дронов, так как на подготовку одного оператора уходит от двух до трех месяцев. Российские военные силы активно продвигаются на запад в пределах Донецкой Народной Республики, что, по мнению репортера немецкого издания Bild Джулиана Репке, свидетельствует об отсутствии укрепленных оборонительных линий у Украины восточнее Красноармейска. По словам журналиста, российские войска взяли под контроль Новогродовку и продолжают наступление вглубь региона, что демонстрирует изменение в динамике фронтовых столкновений. Снайпер украинских сил специальных операций (ССО) обвиняется в корректировке огня ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер» ВС России на свое подразделение в ДНР, согласно решению Шевченковского районного суда Киева. Как передает телеканал 360, информация о событии уточняет, что ракетный удар пришелся на позиции, оборудованные менее чем за неделю до инцидента, а сам снайпер находился в это время на ротации. Администрация города Алешки в Херсонской области обвинила украинских военных в провокации, связанной с установкой украинского флага на историческую башню. Руслан Хоменко, исполняющий обязанности главы Алешкинского округа, подтвердил оперативное восстановление порядка и выразил решимость продолжать защищать территорию. Поселок Малиновка Белгородского района подвергся атаке беспилотника ВСУ, в ходе которой получил ранения местный житель. Кроме того, в поселке Вейделевка Белгородской области также произошел обстрел из беспилотного аппарата, в результате чего были повреждены фасад одного многоквартирного дома, окна в трех квартирах другого здания и остекление с ограждением социального объекта. В Воронежской области дежурные силы ПВО и средства РЭБ успешно уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов. В результате инцидента произошло возгорание, однако новых пострадавших и повреждений гражданских объектов не зафиксировано. Также сообщается о небольшом пожаре, вызванном падением одного из БПЛА, который уже был ликвидирован, и крупных разрушений на земле не наблюдается. За прошедшую ночь российские силы ПВО уничтожили семь БПЛА над территорией Белгородской, Брянской и Воронежской областей, как сообщает Министерство обороны России. Системы ПВО продемонстрировали высокую эффективность, обеспечив безопасность объектов на земле и предотвращение возможных угроз для мирного населения.