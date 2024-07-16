Заявления Орбана о переговорах по Украине пугают Запад

Слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что кандидат в президенты США Дональд Трамп может сразу начать мирное урегулирование украинского конфликта, пугают западных лидеров. Об этом заявил журналист Чей Боуз.
«Еще более ужасающие новости для клики (ЕС и США — прим. URA.RU), которая в настоящее время использует катастрофу на Украине, чтобы отвлечь от своих внутренних провалов», — написал Боуз. Информацию он разместил на своей странице в соцсети X.
Ранее Орбан сказал, что провел встречу с Трампом. Премьер заявил, что кандидат в президенты США сможет решить вопрос с украинским конфликтом, пишет деловое издание «Взгляд».
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