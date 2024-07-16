Заявления Орбана о переговорах по Украине пугают Запад

Журналист Боуз: слова Орбана о разрешении конфликта на Украине тревожат Запад
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виктор Орбан, орбан виктор, orban victor
Орбан (на фото) заявил, что Трамп смог бы уладить вопрос с украинским конфликтом Фото:

Слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что кандидат в президенты США Дональд Трамп может сразу начать мирное урегулирование украинского конфликта, пугают западных лидеров. Об этом заявил журналист Чей Боуз.

«Еще более ужасающие новости для клики (ЕС и США — прим. URA.RU), которая в настоящее время использует катастрофу на Украине, чтобы отвлечь от своих внутренних провалов», — написал Боуз. Информацию он разместил на своей странице в соцсети X.

Ранее Орбан сказал, что провел встречу с Трампом. Премьер заявил, что кандидат в президенты США сможет решить вопрос с украинским конфликтом, пишет деловое издание «Взгляд».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что кандидат в президенты США Дональд Трамп может сразу начать мирное урегулирование украинского конфликта, пугают западных лидеров. Об этом заявил журналист Чей Боуз. «Еще более ужасающие новости для клики (ЕС и США — прим. URA.RU), которая в настоящее время использует катастрофу на Украине, чтобы отвлечь от своих внутренних провалов», — написал Боуз. Информацию он разместил на своей странице в соцсети X. Ранее Орбан сказал, что провел встречу с Трампом. Премьер заявил, что кандидат в президенты США сможет решить вопрос с украинским конфликтом, пишет деловое издание «Взгляд».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...