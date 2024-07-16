На трассе Челябинск-Екатеринбург задержали водителя с топором

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Рейд руководителей города по социальным объектам. Курган, топор
Мужчины вышел к инспекторам ДПС с топором Фото:

На трассе между Челябинском и Екатеринбургом в Каслинском районе сотрудники ГАИ задержали водителя, который после неудачной попытки уйти от погони вышел к ним с топором. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, после неоднократных требований отложить топор, сотрудники решили применить табельное оружие.

«После неоднократных требований сотрудников полиции положить предмет, схожий с топором на землю, сотрудниками было принято решение применить табельное оружие. По извлечению табельного оружия из кобуры, гражданин откинул топор в сторону и сдался представителям власти», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ по Челябинской области.

У задержанного выявили признаки опьянения, а на заднем сидении его автомобиля нашли порошкообразное вещество белого цвета. Водитель и вещдоки были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в отношении нарушителя составлены административные материалы по ст. ст. 12.25, 19.3 КоАП РФ. Кроме того, гражданин направлен на химико-токсикологическое исследование в медицинское учреждение. Найденный в его машине порошок отправлен на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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На трассе между Челябинском и Екатеринбургом в Каслинском районе сотрудники ГАИ задержали водителя, который после неудачной попытки уйти от погони вышел к ним с топором. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, после неоднократных требований отложить топор, сотрудники решили применить табельное оружие. «После неоднократных требований сотрудников полиции положить предмет, схожий с топором на землю, сотрудниками было принято решение применить табельное оружие. По извлечению табельного оружия из кобуры, гражданин откинул топор в сторону и сдался представителям власти», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ по Челябинской области. У задержанного выявили признаки опьянения, а на заднем сидении его автомобиля нашли порошкообразное вещество белого цвета. Водитель и вещдоки были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время в отношении нарушителя составлены административные материалы по ст. ст. 12.25, 19.3 КоАП РФ. Кроме того, гражданин направлен на химико-токсикологическое исследование в медицинское учреждение. Найденный в его машине порошок отправлен на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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