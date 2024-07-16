На трассе Челябинск-Екатеринбург задержали водителя с топором

На трассе между Челябинском и Екатеринбургом в Каслинском районе сотрудники ГАИ задержали водителя, который после неудачной попытки уйти от погони вышел к ним с топором. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, после неоднократных требований отложить топор, сотрудники решили применить табельное оружие.
«После неоднократных требований сотрудников полиции положить предмет, схожий с топором на землю, сотрудниками было принято решение применить табельное оружие. По извлечению табельного оружия из кобуры, гражданин откинул топор в сторону и сдался представителям власти», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ по Челябинской области.
У задержанного выявили признаки опьянения, а на заднем сидении его автомобиля нашли порошкообразное вещество белого цвета. Водитель и вещдоки были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
В настоящее время в отношении нарушителя составлены административные материалы по ст. ст. 12.25, 19.3 КоАП РФ. Кроме того, гражданин направлен на химико-токсикологическое исследование в медицинское учреждение. Найденный в его машине порошок отправлен на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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