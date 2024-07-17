В Челябинской области пропал 17-летний подросток, уехавший из дома 14 июля на красном велосипеде. Об этом 17 июля сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
«В Челябинской области (г. Миасс — г. Златоуст) пропал 17-летний подросток Игорь Павлов, уехавший из дома 14 июля на красном велосипеде в неизвестном направлении. Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Его местонахождение в настоящий момент неизвестно», — пишут волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в «ВКонтакте».
Подросток был одет в куртку цвета хаки, черные спортивные штаны, серые кроссовки, на нем была черная кепка. С собой у школьника был красный велосипед. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Павла, просят позвонить по телефону: 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).
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