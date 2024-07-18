Маск уколол Байдена после обвинения в попытке «купить выборы» в США

Маск пошутил над Байденом, который обвинил его в попытке «купить выборы» в США
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Байден считает, что Маск пытается купить выборы Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Миллиардер Илон Маск отреагировал на критику со стороны президента США Джо Байдена, который обвинил его в попытке купить предстоящие президентские выборы в ноябре. По словам бизнесмена, американский лидер уделяет ему чересчур много внимания.

«Я живу в голове [Байдена] совершенно бесплатно», — заявил Маск. Так бизнесмен ответил на пост пользователя соцсети X со скриншотом нынешнего президента Америки.

Ранее Байден обвинил бизнесмена в попытке повлиять на исход американских выборов, которые пройдут осенью. По словам главы США, Маск и его «богатые дружки» пытаются купить выборы, передает «Национальная служба новостей».

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Миллиардер Илон Маск отреагировал на критику со стороны президента США Джо Байдена, который обвинил его в попытке купить предстоящие президентские выборы в ноябре. По словам бизнесмена, американский лидер уделяет ему чересчур много внимания. «Я живу в голове [Байдена] совершенно бесплатно», — заявил Маск. Так бизнесмен ответил на пост пользователя соцсети X со скриншотом нынешнего президента Америки. Ранее Байден обвинил бизнесмена в попытке повлиять на исход американских выборов, которые пройдут осенью. По словам главы США, Маск и его «богатые дружки» пытаются купить выборы, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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