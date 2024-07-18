Маск уколол Байдена после обвинения в попытке «купить выборы» в США

Миллиардер Илон Маск отреагировал на критику со стороны президента США Джо Байдена, который обвинил его в попытке купить предстоящие президентские выборы в ноябре. По словам бизнесмена, американский лидер уделяет ему чересчур много внимания.
«Я живу в голове [Байдена] совершенно бесплатно», — заявил Маск. Так бизнесмен ответил на пост пользователя соцсети X со скриншотом нынешнего президента Америки.
Ранее Байден обвинил бизнесмена в попытке повлиять на исход американских выборов, которые пройдут осенью. По словам главы США, Маск и его «богатые дружки» пытаются купить выборы, передает «Национальная служба новостей».
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