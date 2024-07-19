Челябинцы, в машине которых нашли оружие, оказались военным местной части

19 июля 2024 в 17:04 Размер текста - 17 +

Всех четверых военнослужащих, находившихся в автомобиле, задержали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Задержанные в Чебаркуле (Челябинская область) мужчины, в машине которых обнаружили целую партию оружия и военной экипировки, оказались военнослужащими местной военной части. Об этом URA.RU рассказал источник. «Все четверо мужчин, находившиеся в салоне авто — военнослужащие. Это стало известно после установления их личностей. Откуда они взяли оружие и снаряжение предстоит узнать следствию. Военные задержаны», — рассказал источник. Новость по теме В Чебаркуле остановили машину, забитую оружием и экипировкой. Видео Машину остановили сотрудники ДПС на улице Ленина. Причиной остановки стала проверка водителя, так как инспекторы подумали, что он пьян. Но в салоне их ждал неожиданный сюрприз в виде оружия и снаряжения. Расследованием дела занимаются военные следователи. URA.RU направляло запрос в пресс-службу ВСУ СК России по ЦВО. На момент публикации ответ так и не был получен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Задержанные в Чебаркуле (Челябинская область) мужчины, в машине которых обнаружили целую партию оружия и военной экипировки, оказались военнослужащими местной военной части. Об этом URA.RU рассказал источник. «Все четверо мужчин, находившиеся в салоне авто — военнослужащие. Это стало известно после установления их личностей. Откуда они взяли оружие и снаряжение предстоит узнать следствию. Военные задержаны», — рассказал источник. Машину остановили сотрудники ДПС на улице Ленина. Причиной остановки стала проверка водителя, так как инспекторы подумали, что он пьян. Но в салоне их ждал неожиданный сюрприз в виде оружия и снаряжения. Расследованием дела занимаются военные следователи. URA.RU направляло запрос в пресс-службу ВСУ СК России по ЦВО. На момент публикации ответ так и не был получен.