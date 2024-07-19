Челябинцы, в машине которых нашли оружие, оказались военным местной части

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Всех четверых военнослужащих, находившихся в автомобиле, задержали Фото:

Задержанные в Чебаркуле (Челябинская область) мужчины, в машине которых обнаружили целую партию оружия и военной экипировки, оказались военнослужащими местной военной части. Об этом URA.RU рассказал источник.

«Все четверо мужчин, находившиеся в салоне авто — военнослужащие. Это стало известно после установления их личностей. Откуда они взяли оружие и снаряжение предстоит узнать следствию. Военные задержаны», — рассказал источник.

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В Чебаркуле остановили машину, забитую оружием и экипировкой. Видео

Машину остановили сотрудники ДПС на улице Ленина. Причиной остановки стала проверка водителя, так как инспекторы подумали, что он пьян. Но в салоне их ждал неожиданный сюрприз в виде оружия и снаряжения.

Расследованием дела занимаются военные следователи. URA.RU направляло запрос в пресс-службу ВСУ СК России по ЦВО. На момент публикации ответ так и не был получен.

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Задержанные в Чебаркуле (Челябинская область) мужчины, в машине которых обнаружили целую партию оружия и военной экипировки, оказались военнослужащими местной военной части. Об этом URA.RU рассказал источник. «Все четверо мужчин, находившиеся в салоне авто — военнослужащие. Это стало известно после установления их личностей. Откуда они взяли оружие и снаряжение предстоит узнать следствию. Военные задержаны», — рассказал источник. Машину остановили сотрудники ДПС на улице Ленина. Причиной остановки стала проверка водителя, так как инспекторы подумали, что он пьян. Но в салоне их ждал неожиданный сюрприз в виде оружия и снаряжения. Расследованием дела занимаются военные следователи. URA.RU направляло запрос в пресс-службу ВСУ СК России по ЦВО. На момент публикации ответ так и не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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