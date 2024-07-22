У семьи свердловского экс-борца с коррупцией Дьякова арестовали имущество

Андрей Дьяков находится под следствием с мая Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело свердловского полковника Дьякова

Имущество членов семьи экс-начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) свердловского ГУ МВД Андрея Дьякова (вменяют взятку) попало под арест. Об этом URA.RU сообщила адвокат полковника Наталия Пильганская, но без подробностей.

При этом в судебной карточке указано, что арест наложен на имущество самого Дьякова. Какое именно, не уточняется. После задержания Дьякова в СМИ была информация, что в его гараже стоит несколько элитных машин. Семья офицера (теперь уже отставного) это опровергала.

Родители Дьякова успешно занимаются агробизнесом в Пермском крае. Идет ли речь об аресте их имущества, мама — Нина Дьякова — говорить корреспонденту отказалась.

О задержании Дьякова стало известно 21 мая. Ему вменяют получение взятки (200 млн рублей) и злоупотребление должностными полномочиями. Как минимум часть денег, по версии следователей, ему мог передать директор «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев, заключенный под стражу по обвинению в мошенничестве. Дьяков вину не признает и настаивает, что его оговорили. Сейчас Дьяков находится в СИЗО Челябинска. Подробнее об этом деле — в сюжете URA.RU.