В Перми опровергли информацию о строительстве канатной дороги

В Перми не планируют строить канатную дорогу. В ближайшее время ее исключат из Генплана города, сообщили URA.RU в краевом министерстве имущества и градостроительной деятельности.
«Канатная дорога как проект к размещению в данной территории, отображается в Генплане города Перми с 2017 года. В скором времени из новой редакции Схемы территориального планирования и Генплана города Перми она будет исключена», — пояснили в ведомстве.
Ранее URA.RU рассказало, что на участке от Речного вокзала до улицы 1905 года планируют построить канатную дорогу. Соответствующая информация размещена в Генплане города. Но власти на этой территории планируют только продлить улицу Монастырская. Здесь появится проезжая часть с тротуарами для пешеходов и велосипедная дорожка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!