21 июля 2024

В Перми опровергли информацию о строительстве канатной дороги

Минимущества Пермского края: строить канатную дорогу в Перми не планируют
© Служба новостей «URA.RU»
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Канатная дорога в Перми не появится
Канатная дорога в Перми не появится Фото:

В Перми не планируют строить канатную дорогу. В ближайшее время ее исключат из Генплана города, сообщили URA.RU в краевом министерстве имущества и градостроительной деятельности.

«Канатная дорога как проект к размещению в данной территории, отображается в Генплане города Перми с 2017 года. В скором времени из новой редакции Схемы территориального планирования и Генплана города Перми она будет исключена», — пояснили в ведомстве.

Ранее URA.RU рассказало, что на участке от Речного вокзала до улицы 1905 года планируют построить канатную дорогу. Соответствующая информация размещена в Генплане города. Но власти на этой территории планируют только продлить улицу Монастырская. Здесь появится проезжая часть с тротуарами для пешеходов и велосипедная дорожка.

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В Перми не планируют строить канатную дорогу. В ближайшее время ее исключат из Генплана города, сообщили URA.RU в краевом министерстве имущества и градостроительной деятельности. «Канатная дорога как проект к размещению в данной территории, отображается в Генплане города Перми с 2017 года. В скором времени из новой редакции Схемы территориального планирования и Генплана города Перми она будет исключена», — пояснили в ведомстве. Ранее URA.RU рассказало, что на участке от Речного вокзала до улицы 1905 года планируют построить канатную дорогу. Соответствующая информация размещена в Генплане города. Но власти на этой территории планируют только продлить улицу Монастырская. Здесь появится проезжая часть с тротуарами для пешеходов и велосипедная дорожка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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