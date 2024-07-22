Путин назначил председателей двух челябинских городских судов

Президент России Владимир Путин назначил новых судей в Сатке и Верхнем Уфалее (Челябинская область). Об этом говорится в указе, размещенном 22 июля на портале правовых актов.
«Назначить на 6-летний срок полномочий: <…> в Челябинской области председателем Саткинского городского суда Барчукову Юлию Викторовну. Назначить в районных судах: <…> в Челябинской области судьей Верхнеуфалейского городского суда Полякову Алену Владимировну», — говорится в указе президента «О назначении судей федеральных судов».
Владимир Путин ранее сохранил за губернатором Челябинской области Алексеем Текслером важный федеральный пост. Текслер 22 июля был назначен председателем комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы». Документ также размещен на портале правовых актов. Текслер в 2020 году был назначен руководителем этой группы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!