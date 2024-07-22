22 июля 2024

Путин назначил председателей двух челябинских городских судов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Указ, подписанный президентом страны, размещен на портале правовой информации (архивное фото)
Указ, подписанный президентом страны, размещен на портале правовой информации (архивное фото) Фото:

Президент России Владимир Путин назначил новых судей в Сатке и Верхнем Уфалее (Челябинская область). Об этом говорится в указе, размещенном 22 июля на портале правовых актов.

«Назначить на 6-летний срок полномочий: <…> в Челябинской области председателем Саткинского городского суда Барчукову Юлию Викторовну. Назначить в районных судах: <…> в Челябинской области судьей Верхнеуфалейского городского суда Полякову Алену Владимировну», — говорится в указе президента «О назначении судей федеральных судов».

Владимир Путин ранее сохранил за губернатором Челябинской области Алексеем Текслером важный федеральный пост. Текслер 22 июля был назначен председателем комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы». Документ также размещен на портале правовых актов. Текслер в 2020 году был назначен руководителем этой группы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин назначил новых судей в Сатке и Верхнем Уфалее (Челябинская область). Об этом говорится в указе, размещенном 22 июля на портале правовых актов. «Назначить на 6-летний срок полномочий: <…> в Челябинской области председателем Саткинского городского суда Барчукову Юлию Викторовну. Назначить в районных судах: <…> в Челябинской области судьей Верхнеуфалейского городского суда Полякову Алену Владимировну», — говорится в указе президента «О назначении судей федеральных судов». Владимир Путин ранее сохранил за губернатором Челябинской области Алексеем Текслером важный федеральный пост. Текслер 22 июля был назначен председателем комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы». Документ также размещен на портале правовых актов. Текслер в 2020 году был назначен руководителем этой группы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...