Свердловское ГУФСИН отказалось строить исправцентр на Уктусе. Документ

23 июля 2024 в 21:11 Размер текста - 17 +

Такое решение ГУФСИН приняло еще в июне Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU ГУФСИН по Свердловской области отказалось от идеи построить исправительный центр в районе Уктус. Информация о сворачивании проекта поступила мэрии Екатеринбурга еще в июне. Об этом рассказала активистка Наталья Прокудович, направившая запрос в администрацию. «В июне 2024 года в администрацию Екатеринбурга поступило письмо ГУФСИН об отказе использования указанного объекта под размещение изолированного участка, функционирующего как исправительный центр, для проживания осужденных к принудительным работам», — следует из документа. На запрос активистки ответил глава комитета административных органов Евгений Клюжин. Споры вокруг исправцентра ФСИН на Уктусе тянулись с сентября 2023-го. Горожане выходили на пикет, записывали обращение к президенту РФ Владимиру Путину и пытались привлечь внимание зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Больше всего жильцы боялись, что осужденные будут пересекаться с их детьми на улицах. В ГУФСИН по Свердловской области призывали людей не паниковать, уверяя, что в УФИЦ поселят только тех, кто отбывает срок за преступления небольшой тяжести либо осужденных, которым смягчили режим за примерное поведение. Учреждение должно было принять 196 осужденных. Документ: Наталья Прокудович Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ГУФСИН по Свердловской области отказалось от идеи построить исправительный центр в районе Уктус. Информация о сворачивании проекта поступила мэрии Екатеринбурга еще в июне. Об этом рассказала активистка Наталья Прокудович, направившая запрос в администрацию. «В июне 2024 года в администрацию Екатеринбурга поступило письмо ГУФСИН об отказе использования указанного объекта под размещение изолированного участка, функционирующего как исправительный центр, для проживания осужденных к принудительным работам», — следует из документа. На запрос активистки ответил глава комитета административных органов Евгений Клюжин. Споры вокруг исправцентра ФСИН на Уктусе тянулись с сентября 2023-го. Горожане выходили на пикет, записывали обращение к президенту РФ Владимиру Путину и пытались привлечь внимание зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Больше всего жильцы боялись, что осужденные будут пересекаться с их детьми на улицах. В ГУФСИН по Свердловской области призывали людей не паниковать, уверяя, что в УФИЦ поселят только тех, кто отбывает срок за преступления небольшой тяжести либо осужденных, которым смягчили режим за примерное поведение. Учреждение должно было принять 196 осужденных.