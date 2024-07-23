Свердловское ГУФСИН отказалось строить исправцентр на Уктусе. Документ

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Исправительный центр при ИК. Курган, вышка, ИК1, исправительный центр, смотровая вышка
Такое решение ГУФСИН приняло еще в июне Фото:

ГУФСИН по Свердловской области отказалось от идеи построить исправительный центр в районе Уктус. Информация о сворачивании проекта поступила мэрии Екатеринбурга еще в июне. Об этом рассказала активистка Наталья Прокудович, направившая запрос в администрацию.

«В июне 2024 года в администрацию Екатеринбурга поступило письмо ГУФСИН об отказе использования указанного объекта под размещение изолированного участка, функционирующего как исправительный центр, для проживания осужденных к принудительным работам», — следует из документа. На запрос активистки ответил глава комитета административных органов Евгений Клюжин.

Споры вокруг исправцентра ФСИН на Уктусе тянулись с сентября 2023-го. Горожане выходили на пикет, записывали обращение к президенту РФ Владимиру Путину и пытались привлечь внимание зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Больше всего жильцы боялись, что осужденные будут пересекаться с их детьми на улицах. В ГУФСИН по Свердловской области призывали людей не паниковать, уверяя, что в УФИЦ поселят только тех, кто отбывает срок за преступления небольшой тяжести либо осужденных, которым смягчили режим за примерное поведение. Учреждение должно было принять 196 осужденных.

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ГУФСИН по Свердловской области отказалось от идеи построить исправительный центр в районе Уктус. Информация о сворачивании проекта поступила мэрии Екатеринбурга еще в июне. Об этом рассказала активистка Наталья Прокудович, направившая запрос в администрацию. «В июне 2024 года в администрацию Екатеринбурга поступило письмо ГУФСИН об отказе использования указанного объекта под размещение изолированного участка, функционирующего как исправительный центр, для проживания осужденных к принудительным работам», — следует из документа. На запрос активистки ответил глава комитета административных органов Евгений Клюжин. Споры вокруг исправцентра ФСИН на Уктусе тянулись с сентября 2023-го. Горожане выходили на пикет, записывали обращение к президенту РФ Владимиру Путину и пытались привлечь внимание зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Больше всего жильцы боялись, что осужденные будут пересекаться с их детьми на улицах. В ГУФСИН по Свердловской области призывали людей не паниковать, уверяя, что в УФИЦ поселят только тех, кто отбывает срок за преступления небольшой тяжести либо осужденных, которым смягчили режим за примерное поведение. Учреждение должно было принять 196 осужденных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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