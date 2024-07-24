Горе-родители бросили младенца в опасном районе Екатеринбурга. Видео

В Екатеринбурге на Вторчермете родители бросили младенца прямо на улице
© Служба новостей «URA.RU»
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Коляску с ребенком оставили на полчаса
Коляску с ребенком оставили на полчаса Фото:

В Екатеринбурге в микрорайоне Вторчермет (стабильно признается горожанами одним из самых криминальных) родители бросили коляску с младенцем, пока сами закупались в продуктовом магазине. Малыша оставили одного на полчаса, рассказал очевидец.

«На Санаторной, 28 родители оставили ребенка в коляске на улице, пока сами ходили в магазин. Они отсутствовали около 20-30 минут, а за это время могло случиться что угодно», — передает telegram-канал «Безумный ЕКБ».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую полицию. На момент публикации ответ не поступил.

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В Екатеринбурге в микрорайоне Вторчермет (стабильно признается горожанами одним из самых криминальных) родители бросили коляску с младенцем, пока сами закупались в продуктовом магазине. Малыша оставили одного на полчаса, рассказал очевидец. «На Санаторной, 28 родители оставили ребенка в коляске на улице, пока сами ходили в магазин. Они отсутствовали около 20-30 минут, а за это время могло случиться что угодно», — передает telegram-канал «Безумный ЕКБ». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую полицию. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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