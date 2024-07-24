Коляску с ребенком оставили на полчаса
В Екатеринбурге в микрорайоне Вторчермет (стабильно признается горожанами одним из самых криминальных) родители бросили коляску с младенцем, пока сами закупались в продуктовом магазине. Малыша оставили одного на полчаса, рассказал очевидец.
«На Санаторной, 28 родители оставили ребенка в коляске на улице, пока сами ходили в магазин. Они отсутствовали около 20-30 минут, а за это время могло случиться что угодно», — передает telegram-канал «Безумный ЕКБ».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую полицию. На момент публикации ответ не поступил.
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