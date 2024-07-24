Депутаты челябинского заксобрания прервали отпуск ради развития промышленности

Депутаты законодательного собрания Челябинской области 25 июля собрались на внеплановое заседание, прервав отпуск. Одна из основных целей — перераспределение средств областного бюджета. Как сообщает с места событий корреспондент URA.RU, это поможет региону пройти отбор Минпрома РФ для докапитализации фонда развития промышленности.
«Депутаты одобрили поправки в областной бюджет. Это позволит привлечь целевые федеральные средства на развитие индустриальных парков и промышленных технопарков. На поддержку промышленности будет направлено более 850 миллионов рублей, на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, а также на развитие роботизации — 150 миллионов», — сообщает корреспондент агентства.
Кроме того, в бюджете предусмотрена дотация муниципалитетам для компенсации выпадающих доходов. Депутаты по предложению губернатора Алексея Текслера обнулили единый сельхозналог с 1 января 2024 года по 31 декабря 2029 года. Недополученные местными бюджетами доходы от сельхозналога будут компенсированы из регионального бюджета.
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