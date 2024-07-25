Харрис заявила, что будет баллотироваться в президенты США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Камала Харрис. stock, stock, харрис камала
Камала Харрис баллотируется на пост президента США Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Вице-президент США Камала Харрис объявила о своем желании участвовать в президентских выборах в США. Об этом она написала в своих соцсетях.

«Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов», — написала Харрис в соцсети X. Выборы президента США состоятся 5 ноября.

После того, как президент США Джо Байден вышел из президентской гонки, Камала Харрис стала официальным кандидатом от демократов. При этом американцы не готовы выбирать ее из-за консервативных взглядов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вице-президент США Камала Харрис объявила о своем желании участвовать в президентских выборах в США. Об этом она написала в своих соцсетях. «Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов», — написала Харрис в соцсети X. Выборы президента США состоятся 5 ноября. После того, как президент США Джо Байден вышел из президентской гонки, Камала Харрис стала официальным кандидатом от демократов. При этом американцы не готовы выбирать ее из-за консервативных взглядов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...