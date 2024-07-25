Харрис заявила, что будет баллотироваться в президенты США

25 июля 2024 в 16:42 Размер текста - 17 +

Камала Харрис баллотируется на пост президента США Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Вице-президент США Камала Харрис объявила о своем желании участвовать в президентских выборах в США. Об этом она написала в своих соцсетях. «Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов», — написала Харрис в соцсети X. Выборы президента США состоятся 5 ноября. После того, как президент США Джо Байден вышел из президентской гонки, Камала Харрис стала официальным кандидатом от демократов. При этом американцы не готовы выбирать ее из-за консервативных взглядов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вице-президент США Камала Харрис объявила о своем желании участвовать в президентских выборах в США. Об этом она написала в своих соцсетях. «Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов», — написала Харрис в соцсети X. Выборы президента США состоятся 5 ноября. После того, как президент США Джо Байден вышел из президентской гонки, Камала Харрис стала официальным кандидатом от демократов. При этом американцы не готовы выбирать ее из-за консервативных взглядов.