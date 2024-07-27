Baza: в Москве мужчина скончался от потери крови из-за вырванного зуба

20-летний молодой человек Артур умер в Москве от потери крови после удаления зуба. После нескольких дней госпитализации и интенсивной терапии, врачи не смогли его спасти, сообщил telegram-канал Baza.
«После процедуры у парня открылось сильное кровотечение. Врачи пытались откачать парня, но спасти не смогли», — уточнили в посте. Причины смерти устанавливаются.
11 июля гражданин Молдовы Артур пришел в стоматологическую клинику в Москве с сильной зубной болью. Врачи-стоматологи решили удалить зуб, но после процедуры у него началось сильное кровотечение. Его срочно перевезли в звенигородскую больницу, где он пролежал несколько дней.
15 июля Артура выписали, но кровотечение не прекращалось. Через два дня из-за большой потери крови молодой человека обратился в Клинический центр челюстно-лицевой пластической хирургии и стоматологии на улице Вучетича, где его приняли в отделение интенсивной терапии и экстренно снова госпитализировали. Врачи пытались спасти его, но утром 24 июля он умер. Сейчас устанавливаются причины смерти.
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