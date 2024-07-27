Baza: в Москве мужчина скончался от потери крови из-за вырванного зуба

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Стоматология. Челябинск, зубы, стоматолог, зубной врач, дантист, инструменты стоматолога, зубная боль
Молодой человека обратился в стоматологическую клинику с сильной зубной болью Фото:

20-летний молодой человек Артур умер в Москве от потери крови после удаления зуба. После нескольких дней госпитализации и интенсивной терапии, врачи не смогли его спасти, сообщил telegram-канал Baza.

«После процедуры у парня открылось сильное кровотечение. Врачи пытались откачать парня, но спасти не смогли», — уточнили в посте. Причины смерти устанавливаются.

11 июля гражданин Молдовы Артур пришел в стоматологическую клинику в Москве с сильной зубной болью. Врачи-стоматологи решили удалить зуб, но после процедуры у него началось сильное кровотечение. Его срочно перевезли в звенигородскую больницу, где он пролежал несколько дней.

15 июля Артура выписали, но кровотечение не прекращалось. Через два дня из-за большой потери крови молодой человека обратился в Клинический центр челюстно-лицевой пластической хирургии и стоматологии на улице Вучетича, где его приняли в отделение интенсивной терапии и экстренно снова госпитализировали. Врачи пытались спасти его, но утром 24 июля он умер. Сейчас устанавливаются причины смерти.

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20-летний молодой человек Артур умер в Москве от потери крови после удаления зуба. После нескольких дней госпитализации и интенсивной терапии, врачи не смогли его спасти, сообщил telegram-канал Baza. «После процедуры у парня открылось сильное кровотечение. Врачи пытались откачать парня, но спасти не смогли», — уточнили в посте. Причины смерти устанавливаются. 11 июля гражданин Молдовы Артур пришел в стоматологическую клинику в Москве с сильной зубной болью. Врачи-стоматологи решили удалить зуб, но после процедуры у него началось сильное кровотечение. Его срочно перевезли в звенигородскую больницу, где он пролежал несколько дней. 15 июля Артура выписали, но кровотечение не прекращалось. Через два дня из-за большой потери крови молодой человека обратился в Клинический центр челюстно-лицевой пластической хирургии и стоматологии на улице Вучетича, где его приняли в отделение интенсивной терапии и экстренно снова госпитализировали. Врачи пытались спасти его, но утром 24 июля он умер. Сейчас устанавливаются причины смерти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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