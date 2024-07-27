Житель Киолима Челябинской области рассказал о том, как спасал детей и животных во время прорыва дамбы. Свет отключился одновременно с тем, как житель поселка вместе с женой услышали шум воды.
«Мы находились в деревне поехали с супругой, и услышали шум, такой гул сильный. Сразу отключился свет и через буквально в течении 30 минут увидели поток идущий», — поделился житель Киолима.
Очевидец вспоминает, как повернул голову и увидел, как мощный поток воды сносит вниз по дороге автомобили. После того, как волна сошла, семья начала выбираться, собираться. Начали оказывать помощь соседям с маленькими детьми и спасать животных.
Из-за прорыва дамбы вечером 26 июля в Карабаше затопило поселок Киолим. Были эвакуированы жители Киолима и соседних поселков. Никто не пострадал. К утру 27 июля вода из поселка ушла. С самого утра губернатор Алексей Текслер осмотрел Киолим. Затем к нему присоединился полпред президента в УрФО Владимир Якушев. Якушев и Текслер также провели заседание оперштаба и побывали в пункте временного размещения, где находятся эвакуированные.
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