Житель Киолима спасал детей и животных во время прорыва дамбы. Видео

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Житель Киолима вспоминает, как спасал соседей и животных
Житель Киолима вспоминает, как спасал соседей и животных Фото:

Житель Киолима Челябинской области рассказал о том, как спасал детей и животных во время прорыва дамбы. Свет отключился одновременно с тем, как житель поселка вместе с женой услышали шум воды. 

«Мы находились в деревне поехали с супругой, и услышали шум, такой гул сильный. Сразу отключился свет и через буквально в течении 30 минут увидели поток идущий», — поделился житель Киолима.

Очевидец вспоминает, как повернул голову и увидел, как мощный поток воды сносит вниз по дороге автомобили. После того, как волна сошла, семья начала выбираться, собираться. Начали оказывать помощь соседям с маленькими детьми и спасать животных.

Из-за прорыва дамбы вечером 26 июля в Карабаше затопило поселок Киолим. Были эвакуированы жители Киолима и соседних поселков. Никто не пострадал. К утру 27 июля вода из поселка ушла. С самого утра губернатор Алексей Текслер осмотрел Киолим. Затем к нему присоединился полпред президента в УрФО Владимир Якушев. Якушев и Текслер также провели заседание оперштаба и побывали в пункте временного размещения, где находятся эвакуированные.

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Житель Киолима Челябинской области рассказал о том, как спасал детей и животных во время прорыва дамбы. Свет отключился одновременно с тем, как житель поселка вместе с женой услышали шум воды.  «Мы находились в деревне поехали с супругой, и услышали шум, такой гул сильный. Сразу отключился свет и через буквально в течении 30 минут увидели поток идущий», — поделился житель Киолима. Очевидец вспоминает, как повернул голову и увидел, как мощный поток воды сносит вниз по дороге автомобили. После того, как волна сошла, семья начала выбираться, собираться. Начали оказывать помощь соседям с маленькими детьми и спасать животных. Из-за прорыва дамбы вечером 26 июля в Карабаше затопило поселок Киолим. Были эвакуированы жители Киолима и соседних поселков. Никто не пострадал. К утру 27 июля вода из поселка ушла. С самого утра губернатор Алексей Текслер осмотрел Киолим. Затем к нему присоединился полпред президента в УрФО Владимир Якушев. Якушев и Текслер также провели заседание оперштаба и побывали в пункте временного размещения, где находятся эвакуированные.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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