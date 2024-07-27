В Миассе начали сброс воды из водохранилища и предупредили о подтоплениях

На Иремельском водохранилище в Миасском городском округе организовали контролируемый сброс воды. Жителей предупредили о возможных подтоплениях территорий, находящихся в прибрежных зонах. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Миасса.
«Сброс воды происходит через гидротехнические сооружения городского и Поликарповского прудов. В зону риска подтопления могут попасть дома вдоль реки Миасс, особенно в южной части города, около Поликарповского пруда и в поселке Тургояк. Сброс через плотины контролируется и производится, чтобы не допустить подтопления большего количества домовладений», — сообщили в администрации города Миасса.
В мэрии также напомнили, что эта мера необходима для предотвращения переполнения водохранилища из-за сильных дождей. Жителей попросили сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
Как ранее сообщало URA.RU, в Министерстве экологии Челябинской области 27 июля объявили о сбросе воды Шершневского водохранилища в Челябинске. Население также оповестили о возможных кратковременных переливах реки Миасс.
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