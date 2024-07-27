27 июля 2024

В Миассе начали сброс воды из водохранилища и предупредили о подтоплениях

В Миассе объявили о сбросе воды на Иремельском водохранилище
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Субботник. Верхняя Сысерть, верхне-сысертское водохранилище
Из-за прошедших дождей Иремельское водохранилище продолжает наполняться (архивное фото) Фото:

На Иремельском водохранилище в Миасском городском округе организовали контролируемый сброс воды. Жителей предупредили о возможных подтоплениях территорий, находящихся в прибрежных зонах. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Миасса.

«Сброс воды происходит через гидротехнические сооружения городского и Поликарповского прудов. В зону риска подтопления могут попасть дома вдоль реки Миасс, особенно в южной части города, около Поликарповского пруда и в поселке Тургояк. Сброс через плотины контролируется и производится, чтобы не допустить подтопления большего количества домовладений», — сообщили в администрации города Миасса.

В мэрии также напомнили, что эта мера необходима для предотвращения переполнения водохранилища из-за сильных дождей. Жителей попросили сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Как ранее сообщало URA.RU, в Министерстве экологии Челябинской области 27 июля объявили о сбросе воды Шершневского водохранилища в Челябинске. Население также оповестили о возможных кратковременных переливах реки Миасс.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Иремельском водохранилище в Миасском городском округе организовали контролируемый сброс воды. Жителей предупредили о возможных подтоплениях территорий, находящихся в прибрежных зонах. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Миасса. «Сброс воды происходит через гидротехнические сооружения городского и Поликарповского прудов. В зону риска подтопления могут попасть дома вдоль реки Миасс, особенно в южной части города, около Поликарповского пруда и в поселке Тургояк. Сброс через плотины контролируется и производится, чтобы не допустить подтопления большего количества домовладений», — сообщили в администрации города Миасса. В мэрии также напомнили, что эта мера необходима для предотвращения переполнения водохранилища из-за сильных дождей. Жителей попросили сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Как ранее сообщало URA.RU, в Министерстве экологии Челябинской области 27 июля объявили о сбросе воды Шершневского водохранилища в Челябинске. Население также оповестили о возможных кратковременных переливах реки Миасс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...