Жителей челябинской деревни атаковали мухи. Видео

29 июля 2024 в 10:14 Размер текста - 17 +

Жителей деревни атаковали полчища мух Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жители деревни Пустозерово в Челябинской области борются с нашествием мух, вызванным деятельностью местной птицефабрики. В течение десяти лет около 500 человек страдают от последствий свалки куриного помета на полях рядом с жилыми домами. Она является источником массового размножения насекомых и распространения неприятного запаха, сообщил URA.RU руководитель регисполкома «Народного фронта» Денис Рыжий. «Мы вынуждены тратить по три бутылки дихлофоса в день, чтобы справиться с мухами, которые облепляют все вокруг», — рассказывают местные жители. Несмотря на явные признаки экологической катастрофы, власти Чебаркульского района не принимают видимых мер для решения проблемы. Обеспокоенные ситуацией жители Пустозерово обратились за помощью к высшим инстанциям, включая прямую линию с президентом и «Народный фронт». Они требуют проведения экологической проверки, привлечения виновных к ответственности и рекультивации земель, загрязненных отходами птицефабрики. Ранее URA.RU сообщало, что жители улицы Севастопольской в Копейске опасаются возможного пожара из-за сильного искрения проводов во время дождей. Они сравнивают опасное явление с салютом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители деревни Пустозерово в Челябинской области борются с нашествием мух, вызванным деятельностью местной птицефабрики. В течение десяти лет около 500 человек страдают от последствий свалки куриного помета на полях рядом с жилыми домами. Она является источником массового размножения насекомых и распространения неприятного запаха, сообщил URA.RU руководитель регисполкома «Народного фронта» Денис Рыжий. «Мы вынуждены тратить по три бутылки дихлофоса в день, чтобы справиться с мухами, которые облепляют все вокруг», — рассказывают местные жители. Несмотря на явные признаки экологической катастрофы, власти Чебаркульского района не принимают видимых мер для решения проблемы. Обеспокоенные ситуацией жители Пустозерово обратились за помощью к высшим инстанциям, включая прямую линию с президентом и «Народный фронт». Они требуют проведения экологической проверки, привлечения виновных к ответственности и рекультивации земель, загрязненных отходами птицефабрики. Ранее URA.RU сообщало, что жители улицы Севастопольской в Копейске опасаются возможного пожара из-за сильного искрения проводов во время дождей. Они сравнивают опасное явление с салютом.