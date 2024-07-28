28 июля 2024

Жителей челябинской деревни атаковали мухи. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Балочные поселки Взлетный и Черный Мыс. Сургут, лампочка, балки, временное жилье, ветхое жилье, ловушка для мух
Жителей деревни атаковали полчища мух Фото:

Жители деревни Пустозерово в Челябинской области борются с нашествием мух, вызванным деятельностью местной птицефабрики. В течение десяти лет около 500 человек страдают от последствий свалки куриного помета на полях рядом с жилыми домами. Она является источником массового размножения насекомых и распространения неприятного запаха, сообщил URA.RU руководитель регисполкома «Народного фронта» Денис Рыжий.

«Мы вынуждены тратить по три бутылки дихлофоса в день, чтобы справиться с мухами, которые облепляют все вокруг», — рассказывают местные жители. Несмотря на явные признаки экологической катастрофы, власти Чебаркульского района не принимают видимых мер для решения проблемы.

Обеспокоенные ситуацией жители Пустозерово обратились за помощью к высшим инстанциям, включая прямую линию с президентом и «Народный фронт». Они требуют проведения экологической проверки, привлечения виновных к ответственности и рекультивации земель, загрязненных отходами птицефабрики.

Ранее URA.RU сообщало, что жители улицы Севастопольской в Копейске опасаются возможного пожара из-за сильного искрения проводов во время дождей. Они сравнивают опасное явление с салютом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители деревни Пустозерово в Челябинской области борются с нашествием мух, вызванным деятельностью местной птицефабрики. В течение десяти лет около 500 человек страдают от последствий свалки куриного помета на полях рядом с жилыми домами. Она является источником массового размножения насекомых и распространения неприятного запаха, сообщил URA.RU руководитель регисполкома «Народного фронта» Денис Рыжий. «Мы вынуждены тратить по три бутылки дихлофоса в день, чтобы справиться с мухами, которые облепляют все вокруг», — рассказывают местные жители. Несмотря на явные признаки экологической катастрофы, власти Чебаркульского района не принимают видимых мер для решения проблемы. Обеспокоенные ситуацией жители Пустозерово обратились за помощью к высшим инстанциям, включая прямую линию с президентом и «Народный фронт». Они требуют проведения экологической проверки, привлечения виновных к ответственности и рекультивации земель, загрязненных отходами птицефабрики. Ранее URA.RU сообщало, что жители улицы Севастопольской в Копейске опасаются возможного пожара из-за сильного искрения проводов во время дождей. Они сравнивают опасное явление с салютом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...