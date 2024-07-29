Пермяки сняли смерч на видео
Пермяки заметили смерч в небе над городом. Видеозапись природного явления горожане опубликовали в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь».
«Смерч над Фролами», — написал автор видеозаписи. На кадрах видно, как метеоявление образовано над многоэтажками и частным сектором в пригороде Перми.
Специалист ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов рассказал URA.RU, что происходящее на видео было 29 июля. В этот день были благоприятные условия для образования смерчей. А вот на видео не смерч, а облако-воронка — он не касается земли, поэтому считается неполноценным смерчем.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!