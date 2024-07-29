29 июля 2024

Жители Перми заметили смерч в небе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермяки сняли смерч на видео
Пермяки сняли смерч на видео Фото:

Пермяки заметили смерч в небе над городом. Видеозапись природного явления горожане опубликовали в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь».

«Смерч над Фролами», — написал автор видеозаписи. На кадрах видно, как метеоявление образовано над многоэтажками и частным сектором в пригороде Перми.

Специалист ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов рассказал URA.RU, что происходящее на видео было 29 июля. В этот день были благоприятные условия для образования смерчей. А вот на видео не смерч, а облако-воронка — он не касается земли, поэтому считается неполноценным смерчем.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермяки заметили смерч в небе над городом. Видеозапись природного явления горожане опубликовали в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». «Смерч над Фролами», — написал автор видеозаписи. На кадрах видно, как метеоявление образовано над многоэтажками и частным сектором в пригороде Перми. Специалист ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов рассказал URA.RU, что происходящее на видео было 29 июля. В этот день были благоприятные условия для образования смерчей. А вот на видео не смерч, а облако-воронка — он не касается земли, поэтому считается неполноценным смерчем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...