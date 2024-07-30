От чего зависит вкус помидоров

Пользователи социальных сетей активно распространяют информацию о том, как правильно выбирать помидоры. Они отмечают, что вкус плода зависит от количества «лепестков» (чашелистиков). Однако эта информация является недостоверной. Главный научный сотрудник Россельхозакадемии, академик РАН Виктор Драгавцев рассказал корреспонденту URA.RU, от чего на самом деле может зависеть вкус томатов. Агентство и «Лапша Медиа» реализуют совместный проект по опровержению фейков.
«Вкус томата — это производная огромного количества переменных величин. Один и тот же гибрид томата, который мы с вами посеяли в этом году, на том же поле может быть совсем невкусным, если год более сухой. Вкус томата зависит от многих характеристик: почвы, удобрений, подкорма, влажности и осадков. Нельзя сказать, что мы взяли и вывели вкусный томат. Не бывает такого. В этом году он вкусный, а в следующем невкусный», — отметил Драгавцев.
Ранее пользователи социальных сетей начали распространять информацию о том, что вкус помидоров якобы зависит от количества чашелистиков. Будто бы плоды с шестью — вкуснее и сочнее, а с пятью — менее вкусные.
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