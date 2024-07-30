В Челябинске утки вышли на прогулку в город из-за затопления набережной Миасса. Видео

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Глэмпинг – новый для Южного Урала формат сезонного экоотеля. Челябинская область, природа, южный урал, утки, озеро теренкуль
Семейство уток гуляет в Челябинске по улице Труда Фото:

В Челябинске из-за поднявшейся воды в реке Миасс и затопления набережных семейство уток вышло в город и гуляет там всей стайкой. Об этом 30 июля сообщает читатель URA.RU.

«Уровень воды в Миассе поднялся и семейство уток вышло на прогулку! Встретил их сегодня у офиса „Интресвязи“ на улице Труда», — пишет читатель.

Несколько дней назад река Миасс в Челябинске поднялась и подтопила несколько набережных. У ТРК «Родник» из-за затопления перекрыли движение под мостом. Причиной поднятия воды стали затяжные ливни и сброс воды Шерешневского водохранилища. В нескольких районах области из-за затопления территорий объявлен режим ЧС. Синоптики обещают, что завтра, 31 июля, на Челябинскую область вновь обрушатся ливни и град.

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В Челябинске из-за поднявшейся воды в реке Миасс и затопления набережных семейство уток вышло в город и гуляет там всей стайкой. Об этом 30 июля сообщает читатель URA.RU. «Уровень воды в Миассе поднялся и семейство уток вышло на прогулку! Встретил их сегодня у офиса „Интресвязи“ на улице Труда», — пишет читатель. Несколько дней назад река Миасс в Челябинске поднялась и подтопила несколько набережных. У ТРК «Родник» из-за затопления перекрыли движение под мостом. Причиной поднятия воды стали затяжные ливни и сброс воды Шерешневского водохранилища. В нескольких районах области из-за затопления территорий объявлен режим ЧС. Синоптики обещают, что завтра, 31 июля, на Челябинскую область вновь обрушатся ливни и град.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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