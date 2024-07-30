В Челябинске из-за поднявшейся воды в реке Миасс и затопления набережных семейство уток вышло в город и гуляет там всей стайкой. Об этом 30 июля сообщает читатель URA.RU.
«Уровень воды в Миассе поднялся и семейство уток вышло на прогулку! Встретил их сегодня у офиса „Интресвязи“ на улице Труда», — пишет читатель.
Несколько дней назад река Миасс в Челябинске поднялась и подтопила несколько набережных. У ТРК «Родник» из-за затопления перекрыли движение под мостом. Причиной поднятия воды стали затяжные ливни и сброс воды Шерешневского водохранилища. В нескольких районах области из-за затопления территорий объявлен режим ЧС. Синоптики обещают, что завтра, 31 июля, на Челябинскую область вновь обрушатся ливни и град.
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