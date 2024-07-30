Глава Минобрнауки ответил, чем нужно заменить общежития для студентов

Министр Фальков: Минобрнауки решили ввести новый статус жилья для студентов
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Фальков заявил о введении нового правового статуса для жилья
Фальков заявил о введении нового правового статуса для жилья Фото:

Министерство науки и высшего образования РФ решило поддержать решение о введении правового статуса жилья для студентов, отличного от общежитий. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Отмечается, что такое жилье будет находиться около университетов и обходиться дешевле, чем аренда квартиры.

«Минобрнауки РФ поддерживает введение правового статуса для жилья, отличного от общежитий, которое будет рядом с университетами и дешевле, чем аренда квартиры», — сообщил Фальков. Об этом он сообщил во время Пленарного заседания Госдумы. Трансляция заседания ведется на сайте палаты.

Ранее Фальков выдвинул предложение сохранить студенческие общежития при университетах исключительно для обучающихся с низким уровнем дохода. Для других категорий студентов он предложил внедрить новый тип жилья с приемлемыми ценами, который бы отличался от традиционного формата общежитий.

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Министерство науки и высшего образования РФ решило поддержать решение о введении правового статуса жилья для студентов, отличного от общежитий. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Отмечается, что такое жилье будет находиться около университетов и обходиться дешевле, чем аренда квартиры. «Минобрнауки РФ поддерживает введение правового статуса для жилья, отличного от общежитий, которое будет рядом с университетами и дешевле, чем аренда квартиры», — сообщил Фальков. Об этом он сообщил во время Пленарного заседания Госдумы. Трансляция заседания ведется на сайте палаты. Ранее Фальков выдвинул предложение сохранить студенческие общежития при университетах исключительно для обучающихся с низким уровнем дохода. Для других категорий студентов он предложил внедрить новый тип жилья с приемлемыми ценами, который бы отличался от традиционного формата общежитий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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