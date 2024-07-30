Глава Минобрнауки ответил, чем нужно заменить общежития для студентов

Министерство науки и высшего образования РФ решило поддержать решение о введении правового статуса жилья для студентов, отличного от общежитий. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Отмечается, что такое жилье будет находиться около университетов и обходиться дешевле, чем аренда квартиры.
«Минобрнауки РФ поддерживает введение правового статуса для жилья, отличного от общежитий, которое будет рядом с университетами и дешевле, чем аренда квартиры», — сообщил Фальков. Об этом он сообщил во время Пленарного заседания Госдумы. Трансляция заседания ведется на сайте палаты.
Ранее Фальков выдвинул предложение сохранить студенческие общежития при университетах исключительно для обучающихся с низким уровнем дохода. Для других категорий студентов он предложил внедрить новый тип жилья с приемлемыми ценами, который бы отличался от традиционного формата общежитий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.