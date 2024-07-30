Общество Из городского пруда в Миассе увеличили сброс воды 30 июля 2024 в 17:40 Размер текста - 17 + В результате сброса воды подтопило 28 жилых домов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни В Миассе (Челябинская область) увеличили мощность сброса воды из городского пруда. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в результате подтопило 28 жилых домов, жители которых были заранее эвакуированы. «В связи с повышением притока воды в Миасский городской пруд (Миасс) были увеличены сбросные показатели. Произошло подтопление 28 частных жилых домов и приусадебных участков», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства. Жители подтопленных территорий были заранее эвакуированы. Сейчас они проживают у родственников и знакомых. В Челябинске на Шершневском водохранилище также повысили показатели сброса воды. За несколько дней объем вырос до 100 кубометров воды. Мероприятия организованы для того, чтобы не допустить затопления города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Миассе (Челябинская область) увеличили мощность сброса воды из городского пруда. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в результате подтопило 28 жилых домов, жители которых были заранее эвакуированы. «В связи с повышением притока воды в Миасский городской пруд (Миасс) были увеличены сбросные показатели. Произошло подтопление 28 частных жилых домов и приусадебных участков», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства. Жители подтопленных территорий были заранее эвакуированы. Сейчас они проживают у родственников и знакомых. В Челябинске на Шершневском водохранилище также повысили показатели сброса воды. За несколько дней объем вырос до 100 кубометров воды. Мероприятия организованы для того, чтобы не допустить затопления города. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям