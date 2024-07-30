Из городского пруда в Миассе увеличили сброс воды

В Миассе (Челябинская область) увеличили мощность сброса воды из городского пруда. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в результате подтопило 28 жилых домов, жители которых были заранее эвакуированы.
«В связи с повышением притока воды в Миасский городской пруд (Миасс) были увеличены сбросные показатели. Произошло подтопление 28 частных жилых домов и приусадебных участков», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.
Жители подтопленных территорий были заранее эвакуированы. Сейчас они проживают у родственников и знакомых.
В Челябинске на Шершневском водохранилище также повысили показатели сброса воды. За несколько дней объем вырос до 100 кубометров воды. Мероприятия организованы для того, чтобы не допустить затопления города.
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