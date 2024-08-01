Прокурор Копейска встретился с жителями села Калачева, где введен режим ЧС. Фото

01 августа 2024 в 17:55 Размер текста - 17 +

Прокурор напомнил порядок действий при подтоплении и получении компенсаций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни Прокурор Копейска (Челябинская область) Сергей Чеурин встретился с жителями села Калачево, где 1 августа был введен режим ЧС. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «На территории Копейска с 1 августа введен режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой подтопления села Калачево в результате сброса воды с территории Коркино в реку Чумляк, проходящую в том числе по территории Копейска. Прокурор Копейска Сергей Чеурин выехал в село Калачево с целью оценки оперативной обстановки, готовности сил и средств и координации работы специальных служб», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областной прокуратуры отметили, что Чеурин проверил пункт временного размещения в ДК поселка Заозерный. Кроме того, он встретился с жителями, напомнил порядок действий при подъеме воды и получения компенсаций. В селе Калачево объявлен режим ЧС Прокуратура Челябинской области Техника обустроила обводной канал для сброса воды Прокуратура Челябинской области В ДК организовали пункт местного размещения Прокуратура Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокурор Копейска (Челябинская область) Сергей Чеурин встретился с жителями села Калачево, где 1 августа был введен режим ЧС. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «На территории Копейска с 1 августа введен режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой подтопления села Калачево в результате сброса воды с территории Коркино в реку Чумляк, проходящую в том числе по территории Копейска. Прокурор Копейска Сергей Чеурин выехал в село Калачево с целью оценки оперативной обстановки, готовности сил и средств и координации работы специальных служб», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областной прокуратуры отметили, что Чеурин проверил пункт временного размещения в ДК поселка Заозерный. Кроме того, он встретился с жителями, напомнил порядок действий при подъеме воды и получения компенсаций.