Прокурор Копейска встретился с жителями села Калачева, где введен режим ЧС. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Коллегия прокуратуры Челябинской области. Челябинск, прокурор, прокуратура, записная книжка, папка с документами
Прокурор напомнил порядок действий при подтоплении и получении компенсаций Фото:
новость из сюжета
На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

Прокурор Копейска (Челябинская область) Сергей Чеурин встретился с жителями села Калачево, где 1 августа был введен режим ЧС. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«На территории Копейска с 1 августа введен режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой подтопления села Калачево в результате сброса воды с территории Коркино в реку Чумляк, проходящую в том числе по территории Копейска. Прокурор Копейска Сергей Чеурин выехал в село Калачево с целью оценки оперативной обстановки, готовности сил и средств и координации работы специальных служб», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе областной прокуратуры отметили, что Чеурин проверил пункт временного размещения в ДК поселка Заозерный. Кроме того, он встретился с жителями, напомнил порядок действий при подъеме воды и получения компенсаций.

В селе Калачево объявлен режим ЧС
В селе Калачево объявлен режим ЧС
Техника обустроила обводной канал для сброса воды
Техника обустроила обводной канал для сброса воды
В ДК организовали пункт местного размещения
В ДК организовали пункт местного размещения

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокурор Копейска (Челябинская область) Сергей Чеурин встретился с жителями села Калачево, где 1 августа был введен режим ЧС. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «На территории Копейска с 1 августа введен режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой подтопления села Калачево в результате сброса воды с территории Коркино в реку Чумляк, проходящую в том числе по территории Копейска. Прокурор Копейска Сергей Чеурин выехал в село Калачево с целью оценки оперативной обстановки, готовности сил и средств и координации работы специальных служб», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областной прокуратуры отметили, что Чеурин проверил пункт временного размещения в ДК поселка Заозерный. Кроме того, он встретился с жителями, напомнил порядок действий при подъеме воды и получения компенсаций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...