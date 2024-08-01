Трое погибших и эвакуация детей в Екатеринбург: главное о взрыве пятиэтажки в Нижнем Тагиле

Из-под завалов пятиэтажки в Нижнем Тагиле продолжают вытаскивать людей

01 августа 2024 в 19:39 Размер текста - 17 +

Спасатели продолжают разбирать завалы Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом При взрыве жилого пятиэтажного дома, произошедшем днем 1 августа на улице Сибирской в Нижнем Тагиле Свердловской области, пострадали 12 человек, в том числе шестеро детей. В связи с происшествием в городе объявлен режим чрезвычайной ситуации. По указанию главы МЧС России Александра Куренкова для оказания помощи пострадавшим в город была направлена дополнительная группа специалистов. Вся важная информация к этому часу — в сбойке URA.RU. Что произошло Днем 1 августа на улице Сибирской, 81 произошел взрыв, в результате которого два подъезда дома были полностью разрушены. Согласно последней информации от МЧС, в результате инцидента пострадали 12 человек, включая шесть детей. На месте происшествия задействованы около 450 спасателей и более 40 единиц специализированной техники. По информации telegram-канала Ural Mash, погибли три человека. Фото: Илья Московец © URA.RU Пострадавшие Двух детей с множественными оскольчатыми ранениями и одного ребенка с черепно-мозговой травмой необходимо эвакуировать в Детскую городскую клиническую больницу №9 в Екатеринбурге с помощью двух вертолетов. Двое взрослых пациентов с травмами будут перевезены для дальнейшего лечения в больницы №23 и №36 в Екатеринбурге. Всего, по данным МЧС, при взрыве дома пострадали 12 человек, пятеро из них госпитализированы в больницы Нижнего Тагила. Фото: Нилов Артем © URA.RU Пропавшая собака Женщина, работающая неподалеку от места происшествия, заметила на крыльце испуганную и грязную собаку, которая, по ее предположению, могла быть из дома, пострадавшего от обрушения. Она смогла привлечь внимание животного и передала его своей коллеге, так как сама не могла уйти с работы. Коллега взяла на себя уход за собакой, помыла и накормила ее, а затем они разместили информацию в социальных сетях, чтобы найти владельцев. Не прошло и много времени, как на сообщение откликнулась девушка, утверждавшая, что является подругой владелицы собаки по кличке Бэтти. Она сообщила, что собака была в квартире обрушившегося здания и сбежала из-за испуга. Вскоре после этого хозяйка Бэтти связалась с нашедшей ее женщиной. Собака была возвращена ее законной хозяйке. Фото: Нилов Артем © URA.RU Кто жил в рухнувшем доме Среди жильцов дома на Сибирской, 81 была сотрудница «Уралвагонзавода», которая проживала на пятом этаже второго подъезда и ушла на работу за несколько часов до трагедии. Дочь пострадавшей, Кристина, поделилась, что ее мать ушла на работу в обычное время, около 7:30 утра, а взрыв произошел около 11:55. О разрушении их квартиры ей сообщила одноклассница, проживающая поблизости. Реакция матери на произошедшее была шоком, поскольку она пока не может осознать полную потерю своего имущества, кроме нескольких личных вещей, которые остались при ней. На данный момент пострадавшая женщина находится у родственников и старается прийти в себя после пережитого. Фото: Нилов Артем © URA.RU Дочь одной из жительниц дома поделилась с URA.RU информацией о том, что во втором подъезде дома проживали люди различных социальных групп, в том числе многодетные семьи и пенсионеры, которые считаются благополучными. Она также отметила, что из первого подъезда, пострадавшего от взрыва, ей знакомы две пожилые женщины. Во втором подъезде на разных этажах жили женщина с маленьким ребенком, многодетная семья и пожилая соседка ее матери, которая сейчас находится в больнице. Еще одну пенсионерку, проживавшую на том же этаже, эвакуировали и она в настоящее время пребывает у своей дочери. На третьем этаже жила пара, к которой, возможно, приехали внуки. Для жителей разрушенного дома организован пункт временного размещения в гостинице «Спортивная-1», где предусмотрено место для 162 человек. МЧС запустило горячую линию для помощи пострадавшим и их родственникам, номера которой (8-343-346-13-19 и 8-18.33.3435-55) доступны для обращений. На месте происшествия работают шесть кинологических расчетов. На месте происшествия также присутствует свердловский губернатор Евгений Куйвашев вместе со своим заместителем. Глава региона планирует провести заседание комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации. Больше информации о ситуации URA.RU собирает в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При взрыве жилого пятиэтажного дома, произошедшем днем 1 августа на улице Сибирской в Нижнем Тагиле Свердловской области, пострадали 12 человек, в том числе шестеро детей. В связи с происшествием в городе объявлен режим чрезвычайной ситуации. По указанию главы МЧС России Александра Куренкова для оказания помощи пострадавшим в город была направлена дополнительная группа специалистов. Вся важная информация к этому часу — в сбойке URA.RU. Днем 1 августа на улице Сибирской, 81 произошел взрыв, в результате которого два подъезда дома были полностью разрушены. Согласно последней информации от МЧС, в результате инцидента пострадали 12 человек, включая шесть детей. На месте происшествия задействованы около 450 спасателей и более 40 единиц специализированной техники. По информации telegram-канала Ural Mash, погибли три человека. Двух детей с множественными оскольчатыми ранениями и одного ребенка с черепно-мозговой травмой необходимо эвакуировать в Детскую городскую клиническую больницу №9 в Екатеринбурге с помощью двух вертолетов. Двое взрослых пациентов с травмами будут перевезены для дальнейшего лечения в больницы №23 и №36 в Екатеринбурге. Всего, по данным МЧС, при взрыве дома пострадали 12 человек, пятеро из них госпитализированы в больницы Нижнего Тагила. Женщина, работающая неподалеку от места происшествия, заметила на крыльце испуганную и грязную собаку, которая, по ее предположению, могла быть из дома, пострадавшего от обрушения. Она смогла привлечь внимание животного и передала его своей коллеге, так как сама не могла уйти с работы. Коллега взяла на себя уход за собакой, помыла и накормила ее, а затем они разместили информацию в социальных сетях, чтобы найти владельцев. Не прошло и много времени, как на сообщение откликнулась девушка, утверждавшая, что является подругой владелицы собаки по кличке Бэтти. Она сообщила, что собака была в квартире обрушившегося здания и сбежала из-за испуга. Вскоре после этого хозяйка Бэтти связалась с нашедшей ее женщиной. Собака была возвращена ее законной хозяйке. Среди жильцов дома на Сибирской, 81 была сотрудница «Уралвагонзавода», которая проживала на пятом этаже второго подъезда и ушла на работу за несколько часов до трагедии. Дочь пострадавшей, Кристина, поделилась, что ее мать ушла на работу в обычное время, около 7:30 утра, а взрыв произошел около 11:55. О разрушении их квартиры ей сообщила одноклассница, проживающая поблизости. Реакция матери на произошедшее была шоком, поскольку она пока не может осознать полную потерю своего имущества, кроме нескольких личных вещей, которые остались при ней. На данный момент пострадавшая женщина находится у родственников и старается прийти в себя после пережитого. Дочь одной из жительниц дома поделилась с URA.RU информацией о том, что во втором подъезде дома проживали люди различных социальных групп, в том числе многодетные семьи и пенсионеры, которые считаются благополучными. Она также отметила, что из первого подъезда, пострадавшего от взрыва, ей знакомы две пожилые женщины. Во втором подъезде на разных этажах жили женщина с маленьким ребенком, многодетная семья и пожилая соседка ее матери, которая сейчас находится в больнице. Еще одну пенсионерку, проживавшую на том же этаже, эвакуировали и она в настоящее время пребывает у своей дочери. На третьем этаже жила пара, к которой, возможно, приехали внуки. Для жителей разрушенного дома организован пункт временного размещения в гостинице «Спортивная-1», где предусмотрено место для 162 человек. МЧС запустило горячую линию для помощи пострадавшим и их родственникам, номера которой (8-343-346-13-19 и 8-18.33.3435-55) доступны для обращений. На месте происшествия работают шесть кинологических расчетов. На месте происшествия также присутствует свердловский губернатор Евгений Куйвашев вместе со своим заместителем. Глава региона планирует провести заседание комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации. Больше информации о ситуации URA.RU собирает в режиме онлайн.