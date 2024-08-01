Из-под завалов в Нижнем Тагиле достали школьниц. Видео

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Спасатели вытаскивают людей из-под завалов Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

В Нижнем Тагиле из-под завалов пятиэтажки, которая частично обрушилась после взрыва, достали двух школьниц — Полину и Аню. По предварительным данным, они живы, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Спасатели принесли к завалам две носилки. Машина скорой помощи подъехала как можно ближе к месту, где находятся девочки», — отметил журналист агентства.

Днем 1 августа в пятиэтажке на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле произошел взрыв, в результате которого два подъезда были полностью разрушены. Предполагаемой причиной инцидента считается взрыв бытового газа. На месте ЧП задействованы более 450 специалистов и 47 единиц техники. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.

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В Нижнем Тагиле из-под завалов пятиэтажки, которая частично обрушилась после взрыва, достали двух школьниц — Полину и Аню. По предварительным данным, они живы, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Спасатели принесли к завалам две носилки. Машина скорой помощи подъехала как можно ближе к месту, где находятся девочки», — отметил журналист агентства. Днем 1 августа в пятиэтажке на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле произошел взрыв, в результате которого два подъезда были полностью разрушены. Предполагаемой причиной инцидента считается взрыв бытового газа. На месте ЧП задействованы более 450 специалистов и 47 единиц техники. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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