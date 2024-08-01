В Нижнем Тагиле из-под завалов пятиэтажки, которая частично обрушилась после взрыва, достали двух школьниц — Полину и Аню. По предварительным данным, они живы, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Спасатели принесли к завалам две носилки. Машина скорой помощи подъехала как можно ближе к месту, где находятся девочки», — отметил журналист агентства.
Днем 1 августа в пятиэтажке на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле произошел взрыв, в результате которого два подъезда были полностью разрушены. Предполагаемой причиной инцидента считается взрыв бытового газа. На месте ЧП задействованы более 450 специалистов и 47 единиц техники. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!