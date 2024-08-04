На дороге в Челябинской области насмерть сбили пешехода

От полученных травм женщина-пешеход скончалась на месте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На дороге между Челябинском и Троицком насмерть сбили пешехода. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Инцидент произошел на 48 километре автодороги Челябинск-Троицк. Женщина находилась на проезжей части. Водитель Subaru Forester не заметил ее и сбил. От полученных травм пешеход скончалась», — рассказал URA.RU источник.

На момент смерти женщине было 36 лет. Обстоятельства уточняются.

URA.RU связалось с пресс-службой ГАИ региона. Там сообщили, что комментарий будет чуть позднее.

Обновлено в 10:26 по Уральскому времени:

«Водитель, управляя автомобилем Subaru Forester, совершил наезд на пешехода, по предварительным данным, находившегося на проезжей части без цели ее перехода. В результате ДТП пешеход, женщина, от полученных травм скончалась на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ по региону.