На дороге в Челябинской области насмерть сбили пешехода

На дороге между Челябинском и Троицком насмерть сбили пешехода. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.
«Инцидент произошел на 48 километре автодороги Челябинск-Троицк. Женщина находилась на проезжей части. Водитель Subaru Forester не заметил ее и сбил. От полученных травм пешеход скончалась», — рассказал URA.RU источник.
На момент смерти женщине было 36 лет. Обстоятельства уточняются.
URA.RU связалось с пресс-службой ГАИ региона. Там сообщили, что комментарий будет чуть позднее.
Обновлено в 10:26 по Уральскому времени:
«Водитель, управляя автомобилем Subaru Forester, совершил наезд на пешехода, по предварительным данным, находившегося на проезжей части без цели ее перехода. В результате ДТП пешеход, женщина, от полученных травм скончалась на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ по региону.
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