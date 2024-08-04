04 августа 2024

На дороге в Челябинской области насмерть сбили пешехода

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки для Альбины Золотухиной. Челябинск., пешеходный переход, знак аварийной остановки, дтп
От полученных травм женщина-пешеход скончалась на месте Фото:

На дороге между Челябинском и Троицком насмерть сбили пешехода. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Инцидент произошел на 48 километре автодороги Челябинск-Троицк. Женщина находилась на проезжей части. Водитель Subaru Forester не заметил ее и сбил. От полученных травм пешеход скончалась», — рассказал URA.RU источник.

На момент смерти женщине было 36 лет. Обстоятельства уточняются.

URA.RU связалось с пресс-службой ГАИ региона. Там сообщили, что комментарий будет чуть позднее.

Обновлено в 10:26 по Уральскому времени:

«Водитель, управляя автомобилем Subaru Forester, совершил наезд на пешехода, по предварительным данным, находившегося на проезжей части без цели ее перехода. В результате ДТП пешеход, женщина, от полученных травм скончалась на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ по региону.

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На дороге между Челябинском и Троицком насмерть сбили пешехода. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Инцидент произошел на 48 километре автодороги Челябинск-Троицк. Женщина находилась на проезжей части. Водитель Subaru Forester не заметил ее и сбил. От полученных травм пешеход скончалась», — рассказал URA.RU источник. На момент смерти женщине было 36 лет. Обстоятельства уточняются. URA.RU связалось с пресс-службой ГАИ региона. Там сообщили, что комментарий будет чуть позднее. Обновлено в 10:26 по Уральскому времени: «Водитель, управляя автомобилем Subaru Forester, совершил наезд на пешехода, по предварительным данным, находившегося на проезжей части без цели ее перехода. В результате ДТП пешеход, женщина, от полученных травм скончалась на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ по региону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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